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驅逐移民加課徵關稅 中美洲國家面臨美國雙重打擊

中央社／ 瓜地馬拉市3日專電

美國總統川普的「對等關稅」措施，包括瓜地馬拉及其他中美洲國家出口至美國的商品，也將被徵收10%關稅。當地媒體分析，川普上任先加速遣返移民，隨後又宣布關稅政策，此舉嚴重衝擊中美洲國家的民生經濟。

瓜地馬拉媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）報導，即使有實施近20年的「中美洲自由貿易協定」（CAFTA-DR），但成員國瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、哥斯大黎加，以及加勒比海地區的多明尼加共和國，仍難逃這一波被美國徵收10%關稅的命運。

至於另一個成員國尼加拉瓜，因執政的總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）獨裁政權，原本就受到華府的貿易制裁，這次又單獨被課18%關稅，成為整個拉美地區關稅稅率最高的國家。

也因此瓜地馬拉經濟部2日發表聲明，批評美國的作法，違反「中美洲自由貿易協定」。其中最令瓜國政府不解的是，以2024年為例，瓜地馬拉對美國的出口總額近46億美元，但從美國進口的總額卻高達105億美元，兩國進出口金額相差近60億美元，是美國對瓜地馬拉享有高額的「貿易順差」。

瓜地馬拉經濟部強調，目前仍在積極與美方溝通對話，同時必須等待美國總統川普（Donald Trump）簽署的行政命令，以及美國貿易代表署（USTR）發布的正式施行細則。而瓜地馬拉的出口，農業及紡織業者則擔心沒有「中美洲自由貿易協定」的優惠，產業將受不小衝擊。

瓜地馬拉媒體「中美洲360」（CentroAmerica360）進一步分析，川普的關稅政策不僅加劇與美國和傳統貿易夥伴的緊張關係，更讓原本受到大規模移民遣返影響的中美洲經濟，陷入更嚴峻困境。中美洲各國駐美大使已向美國國務院與商務部提出緊急會議請求，但尚未獲得回應。

報導指出，例如薩爾瓦多與宏都拉斯，移民自美國匯款的金額佔了國民生產毛額GDP的20%以上，是該地區對抗失業與暴力的經濟支柱。但如今川普政府大規模遣返移民，再加上新的關稅政策，不只打擊進出口貿易，更讓國家經濟收入可能在未來幾個月大幅減少，恐將引發人道危機。

川普 關稅

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