美銀：若美貿易夥伴以牙還牙 標普500指數成分股營收預料銳減32%

美國銀行（BofA）彙編的預估數據顯示，如果美國的貿易夥伴以同樣幅度的關稅回應，標普500指數成分股公司約三分之一的營收可能面臨風險。

美國銀行美股和量化策略主管Savita Subramanian等策略師聚焦於增量關稅帶來的成本增加，以及報復性措施對海外銷售的影響，除此之外，「曠日持久的談判可能會使活動陷入停滯，進而引發經濟衰退。」

他們還估計，即使沒有任何報復措施，僅是進口商品造成的通膨成本就可能使標普500指數成分股公司的營收減少5%。

該報告稱，「關稅問題沒有現成的應對手冊。如果貿易夥伴以同等力度還擊，對等關稅可能會使當前標普500指數成分股公司的營收減少32%。」

對於恐受創最重的小型股而言，美國銀行預計，即使沒有報復措施，其營收也將下降22%，而在雙邊關稅的情境下，這個降幅將擴大到100%。根據美國銀行的假設，中型股的營收可能降低11%，在雙邊關稅的情境下，營收減少逾半到大約60%。

策略師寫道，對於股票投資人而言，積極的一面是，有「一絲」不確定性消除，其他國家政府如今有了與美國展開談判的起點。「除非政策制定者的最終目標是引發全球衰退，否則談判是有可能的，並且有望成為推動市場反彈的積極催化劑」。

如果關稅最終導致停滯性通膨，美國銀行預計，標普500指數成分股中最安全的將是那些盈利和股息穩定、全球曝險較低的公司。