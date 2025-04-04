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因應關稅威脅 墨西哥總統提出18項振興經濟方案

中央社／ 瓜地馬拉市3日專電

雖然墨西哥不在美國總統川普宣布的「對等關稅」名單中，但墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天仍特別舉行記者會，公開宣布將啟動18項振興經濟方案，讓墨西哥可以強化自身產業面對關稅挑戰。

薛恩鮑姆當選墨西哥總統後，就提出「墨西哥計畫」（Plan Mexico）支持本土產業，增加全球競爭力。她在3日提出的18項方案，就是計畫中的具體推動項目。薛恩鮑姆說，針對美國對墨西哥已啟動生效的鋼鐵、鋁和汽車產業關稅，她將和美國政府繼續對話，爭取最好的條件。目標希望從現行25%關稅，協商降至12%。

這18項方案，涵蓋範圍廣泛，包括加強糧食供應自給自足、強化墨西哥能源自主、加速建設鐵路公路和港口機場的公共工程項目、加強和擴大墨西哥本土汽車製造產業，以及增加石化產品和化肥產量等。

薛恩鮑姆也在記者會上宣布，目前來自全球的企業已提出超過2000個在墨西哥的投資計畫，總金額估計2770億美元。她的目標是希望到2030年國外投資達到占國內生產毛額（GDP）的28%以上，而在重要的戰略產業，例如汽車、航太、電子半導體、製藥和化學工業中，墨西哥本土企業可占50%供應鏈與國內消費，並創造150萬個戰略產業的就業機會。

薛恩鮑姆指出，「墨西哥計畫」宗旨是將墨西哥帶往高薪就業、減少貧困和不平等，並且實現更為自給自足，和強化墨西哥主權的道路。

美國總統川普日前宣布，對於非美國生產的進口汽車徵收25%關稅的新規定，已經生效。然而，符合「美墨加貿易協定」（USMCA）製造規範的汽車維持關稅優惠，而汽車零件也暫時豁免。根據墨西哥汽車工業協會（AMIA）數據，墨國出口至美國的汽車，有91%符合「美墨加貿易協定」規範，關稅影響較小。

薛恩鮑姆對此表示，包括德國汽車製造商賓士（Mercedes-Benz）、福斯（Volkswagen）、奧迪（Audi）以及BMW集團高層，都已經向她表達，希望能透過USMCA將汽車出口到美國，以避免25%汽車關稅衝擊。換句話說，這些德國汽車製造商，必須提升在墨西哥、美國或加拿大的投資生產比例，才能符合「美墨加貿易協定」規範。

儘管如此，墨國媒體「千禧報」（Milenio）披露，美國3大汽車製造商之一的斯特蘭蒂斯集團（Stellantis），已決定暫停墨西哥2個工廠的生產線運作，所有員工將轉而廠房維修和培訓。報導指出，暫停工廠運作主因就是川普的25%汽車關稅影響，讓業者必須重新考量成本效益。

川普 關稅

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