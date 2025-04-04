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美國祭對等關稅 巴西總統矢言不低頭

中央社／ 聖保羅3日專電

美國總統川普昨天宣布對多國徵收對等關稅，其中巴西將被徵收10%的關稅，巴西總統魯拉今天表示不會向美國低頭，強調合作與共贏，而非零和博弈。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天在巴西首都巴西利亞（Brasilia）出席一場活動，總結自2023年任期開始以來的執政成果時表示，巴西不容忍對民主的威脅，不放棄主權，也不會向綠黃兩色（指巴西國旗）以外的任何國旗致敬。

魯拉要求國際實行互惠互利，捍衛多邊主義和自由貿易，表示當前世界不應存在保護主義，巴西政府將對任何實施保護主義的企圖做出回應，「針對美國決定對巴西徵收附加稅，巴西將採取一切適當措施保護本國企業和勞工，參考國會批准的經濟互惠法案和世界貿易組織（WTO）的指導方針」。

巴西眾議院2日象徵性投票通過一項經濟互惠法案，制定針對其他國家採取對巴西國際競爭力產生負面影響行動的對等標準，旨在規避其他國家可能徵收的附加稅，特別是針對農業綜合企業產品徵收的附加稅，目前正等待巴西總統裁可。

川普（Donald Trump）在宣布徵收關稅時表示，早就應該採取這項措施，並稱與美國有貿易關係國家的關稅壁壘不公平，而美國的關稅實施方式是「仁慈的」。

川普 關稅

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