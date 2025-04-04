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關稅大刀血洗美股！川普：進展順利、股巿將一片繁榮

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普2日於白宮宣布對等關稅政策，波及全球，也血洗股市，美股三大指數3日急洩4%至6%，是新冠疫情以來最大單日跌幅。對此，川普在白宮回應記者提問，指關稅措施進展順利，稱未來股市將一片繁榮。

美聯社等報導，川普3日離開白宮準備前往佛州參加沙烏地阿拉伯高爾夫球賽事時，將關稅措施比喻為一場大型外科手術，表示雖然這場手術意義重大且可能令人不安，但最終是為了改善患者健康。

川普表示，其他國家多年來占美國便宜，他們目前正想找辦法達成協議，美國將會進帳6兆至7兆美元，股巿和美國將會一片繁榮。

他表示，其他國家正渴望與美國進行談判，稱多年來，這些國家一直在利用美國，但現在這種局勢正在轉變。川普表示，美國不再是貿易協定的輸家，他預計美國的經濟前景將「令人難以置信」。

截至收盤，道瓊指數狂瀉超過1600點，跌幅超過3%。標普500指數下跌超過4.8%。那斯達克指數下跌近6%。均創下新冠疫情爆發以來的最大單日跌幅

川普 關稅

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