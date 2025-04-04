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關稅談判籌碼 川普舉中國TikTok出售案為例

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，若中國批准字節跳動（ByteDance）短影音應用程式TikTok出售，他會考慮降低中國輸美貨品關稅以作為交換。

路透社報導，川普在總統專機「空軍一號」（AirForce One）接受媒體訪問時以TikTok為例，表達關稅如何能被用來與其他國家談判。

川普表示：「TikTok的狀況是中國可能會說『我們將批准一項交易，但你們會在關稅方面採取行動嗎？』」

川普說：「我們可以用關稅來獲得回報。」TikTok目前面臨本月5日的期限，必須在期限前達成協議找到非中國買家，否則可能被禁止在美國營運。

川普表示，他的政府已「非常接近」達成TikTok相關協議，目前有許多投資人參與。

川普昨天宣布對所有進口至美國的貨品課徵10%基準關稅，並對一些美國最大貿易夥伴加徵更高關稅。中國進口至美國的貨品如今面臨的關稅稅率累計達54%。

路透社尋求置評，但TikTok未立即回應。

川普 關稅

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