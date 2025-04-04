白宮持續施壓？英特爾、台積電傳初步同意成立晶片製造合資企業

美國科技新聞網站The Information 4日報導，英特爾與台積電已達成初步協議，將成立一家合資企業來營運英特爾在美國的晶圓廠。

報導指出，根據協議內容，台積電將持有新公司20%的股份。目前不清楚剩餘的80%股份將由哪家公司或企業持有，但今年稍早有報導指出，台積電曾與多家無晶圓廠的美國晶片設計公司洽談，包括超微、博通、輝達及高通，提議入股一家合資企業。然而，輝達及台積電的一名董事會成員後來否認相關討論。

據報導，這項安排受到美國政府影響，特別是白宮與商務部的介入，作為解決英特爾營運困境的措施之一。美國當局認為，這項合作能夠穩住英特爾，因為該公司推動的「IDM 2.0」戰略，至今在產品與半導體製造技術上皆未能確立領先地位。此外，美國政府目前不支持英特爾將其晶圓廠出售給外國投資者，尤其是台積電。

報導指出，目前不清楚台積電將如何參與英特爾在美國的晶圓廠運營，這些晶圓廠的建置成本高達數百億美元。其中，多數晶圓廠僅能用於生產英特爾自家處理器，而只有一至兩座晶圓廠具備量產Intel 18A製程技術的能力。

此外，台積電持有英特爾晶圓代工業務20%股份的計畫，與其投入1.65億美元於亞利桑那州Fab 21廠區的策略之間如何協調，目前仍不明朗。Fab 21主要生產晶片供應給台積電的合作夥伴，包括蘋果。

金融市場對此消息反應迅速。消息曝光後，英特爾股價大漲近7%，受川普關稅戰導致的市值縮水因而部分回升。相較之下，台積電在美國掛牌的股票下跌約6%，顯示投資人對這項交易的看法存在明顯分歧。

由於英特爾與台積電目前都處於財報發表前的靜默期，因此雙方無法對未來計畫或可能影響業務的因素發表任何評論。