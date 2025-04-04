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加拿大回敬川普汽車關稅 對美國產汽車課徵25%關稅

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
加拿大將對美國製汽車課徵25%的報復性關稅。美聯社
加拿大將對美國製汽車課徵25%的報復性關稅。美聯社

加拿大總理卡尼周四表示，為回應川普政府對外國生產的汽車加徵進口稅，加拿大將對美國製汽車課徵25%的報復性關稅

加拿大的關稅將僅適用於不符合《美墨加協定》規定的車輛，以及根據該貿易協議規則在美組裝汽車和卡車的「非加拿大成分」。

換句話說，加拿大的關稅大體反映美國汽車關稅的結構。但卡尼說，關稅不適用於汽車零部件的運輸。川普上月簽署的白宮行政命令規定了對零部件加徵關稅的流程和時間表。

加拿大未被納入川普周三宣布的「對等關稅」範圍，但美國對進口汽車的25%關稅仍於周四凌晨生效。對加拿大而言，這些關稅適用於整車中的非美國產成分。

加拿大的汽車產業與美國高度一體化，川普的關稅勢必對其造成衝擊。Jeep和克萊斯勒母公司Stellantis已宣布，位於安大略省溫莎市的裝配廠將關閉兩周以評估關稅影響。

川普 關稅

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