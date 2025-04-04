英國首相：川普關稅措施不是短期戰術 是新時代開端

美國總統川普2日對各國家地區宣布「對等關稅」稅率，最高達49%。英國首相施凱爾今天回應媒體提問指出，無論是在安全防衛或經貿領域，世界正經歷變動，面臨的不僅是短期戰術層次的操演，而是「新時代的開端」。

施凱爾（Keir Starmer）強調，這也是為什麼「我們必須有與過往不同的行為和典範」。施凱爾說，面對新時代，各方需適應的，不僅是關稅變化而已。

川普（Donald Trump）去年競選美國總統期間，即揚言將對各國家地區提高關稅，認為這有助增加各方對美投資誘因、振興美國本土產業，且可彌補美國實施國內減稅的財政成本，並解決美國對外鉅額貿易逆差。

自川普1月就任、並於4月2日宣布「對等關稅」稅率迄今，持續有意見主張川普是以關稅為談判籌碼，目標為促使各國接受美國在貿易投資等領域提出的要求、落實他的「讓美國再次偉大」施政口號。然而，施凱爾今天這番話透露，各方恐得為根本性的世界變局和長期挑戰做準備。

美國是英國最大單一國家貿易夥伴。川普對英國徵收稅率為10%的基本對等關稅，但未宣布英國汽車製造業可免遭徵全球一體適用、稅率為25%的車輛輸美關稅。英國商業暨貿易大臣雷諾茲（JonathanReynolds）今天說，據英方了解，10%不會疊加到更早宣布的25%稅率，也就是英國車輛輸美關稅依然是25%，不是「25%+10%」。

儘管英國遭課徵的是川普政府設定的「對等關稅」最低稅率10%，且基本上未有任何國家地區獲豁免、一律遭美方徵收10%起跳的「對等關稅」，英國政府仍持續與美方協商，為英國產業界爭取關稅下修或完全取消。

英美正協商簽署經濟繁榮協議（Economic ProsperityDeal），此協議可望有助英國產品輸美獲關稅減免等「優惠」待遇。雖然為達成協議簽署目標，英國政府目前仍避免「躁進」反制美方，但商貿部今天已邀請英國企業評估，一旦政府對美實施關稅反制，可能對業界造成什麼影響。

英國商貿部發布長達417頁的美國對英出口貨品清單，企業可針對清單上個別貨品，評估若政府決定就該貨品對美課徵額外關稅，企業恐面臨何種影響、擬如何因應。英國政府將參考業界意見擬訂對美反制措施，並以「對英國企業及消費者衝擊最小」為決策依據。

417頁的清單不含醫療用品、軍事裝備等牽涉重大公共利益的品項。英國政府強調，關稅依然是最後手段。

雷諾茲今天在國會發表聲明提到，英美有強健、平衡的貿易關係，雙邊貿易額一年達3150億英鎊，支持英美兩國總計約250萬個就業機會。川普政府1月就位以後，英美很快就開始協商簽署雙邊經濟協議，雷諾茲說，這不僅是為了避免高稅率關稅，也是為深化英美雙邊經濟關係，橫跨國防產業、機械製造、科技、金融服務、法規制定等領域。

不過，雷諾茲強調，英國仍保留對美採取任何必要行動、以回應美方關稅措施的權利；一旦協議協商破局，英國就會付諸實行。

他提到，今天啟動的業界諮詢程序至5月1日截止；若在這段期間英美成功敲定協議、英國獲美方關稅減免，則諮詢程序將暫停，原有對美反制措施也解除。

至於英國遭徵最低稅率恐導致出口移轉和低價傾銷等效應，例如其他國家原以美國為出口目的地的商品恐轉而大量湧入英國市場，雷諾茲在國會應詢表示，政府對此保持高度警戒，已準備好調升進口關稅、緊縮進口配額等防護措施。

英國正試圖修補受脫歐影響的與歐盟關係，但歐盟遭美方課徵20%「對等關稅」，是英國的兩倍。少數國會議員主張，英國應與歐盟團結一致、共組經貿聯盟反抗川普的「霸凌」和對自由貿易的破壞。

雷諾茲回應，英國的盟友夥伴進入任何協商時，都是以本國利益為依歸，一如英國，而英國也不會期待任何國家代表英國進行協商。

雷諾茲說，各國有各自的利益，而他的職責就是將英國利益擺第一。英美貿易結構與美國和歐盟的貿易結構明顯不同：英美貿易關係平衡，美國對歐盟則有大幅貨品貿易逆差（進口大於出口），這導致英美與美歐貿易協商不會是同樣的情況。

雷諾茲另提到，他相信，就對美貿易協商而言，沒有任何一個國家的進度超越英國。

英國遭美方課徵的「對等關稅」稅率僅為歐盟的一半，外界擔憂這可能吸引企業由歐盟轉至英國設廠，或者貨物將經由英國「洗產地」再出口至美國，相關磁吸效應恐導致英國與歐盟關係再度緊張。

此外，一旦歐盟對美展開反制、提高美國產品進口關稅，在英國銷售的美國商品價格將低於在歐盟的售價，這恐影響歐盟境內商家在消費市場的競爭力。

雷諾茲在國會表示，英國可以同時與美國和歐盟保持良好經貿關係，與美方的協議談判也會以不犧牲英國與歐盟等關鍵貿易夥伴的關係為考量。

英國官方多次強調英國對美貿易的公平與平衡，以及川普政府因此缺乏對英課徵高關稅的理由。不過，英國商貿部統計資料顯示，在貨品貿易領域，英美確實達到進出口平衡，但在服務貿易，英國對美有明顯出超。川普的「對等關稅」則是以輸美貨品為課徵標的。