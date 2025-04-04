關稅後、美股暴跌創多年來最大跌幅 標普500指數市值蒸發2.5兆美元

美國股市三大指標股指周四暴跌，創下多年來最大單日的百分比跌幅，因美國總統川普的全面關稅政策引發了對全面貿易戰和全球經濟衰退的擔憂。

道瓊工業指數下跌1,679.39 點，跌幅3.98%，報40,545.93 點。標普500指數下跌274.45 點，跌幅4.84%，報5,396.52點。那斯達克指數下跌1,050.44點，跌幅5.97%，報 16,550.61 點。

道瓊工業指數創2020年6月以來單日最大跌幅，標普500指數成分的市值一日蒸發掉大約2.5兆美元，也創下2020年6月以來最大單日跌幅。那斯達克指數則創下自2020年3月新冠疫情導致全球市場陷入低迷以來單日最大跌幅。

導火線是川普對大多數美國進口商品徵收10%關稅，並對數十個其他國家徵收更高的關稅，這有可能引發全球經濟動盪。

投資人拋售頭寸，以反映新的經濟現實，同時擔心其他國家會如何應對川普在白宮的聲明。

中國誓言報復，歐盟也如此，後者將面臨20%的關稅。南韓、墨西哥、印度和其他幾個貿易夥伴表示，將暫時按兵不動，在關稅4月9日生效前尋求減免。

預計股市未來幾天仍將劇烈波動，被稱為華爾街恐懼指數的CBOE波動率指數8月以來首見收於30點以上。

富瑞中小市值股票策略師Steven DeSanctis說：「現在的問題仍然比答案多得多。」

關稅導致美股血流成河，與川普11月競選獲勝後最初的樂觀情緒形成鮮明對比，當時的親商政策承諾推動美股創下歷史新高。

近年來幫助推動股指屢創新高的高成長科技股周四遭遇重創。

蘋果公司暴跌9.2%，創五年來最差單日表現，原因是該公司的大部分iPhone生產基地中國大陸被徵收總額達54% 的關稅。Nvidia大跌7.8%，亞馬遜重挫9%。

交易商對美國聯準會降息的預期不斷升溫。

Allspring Global Investments 固定收益團隊首席投資策略師George Bory說：「聯準會確實有相當大的火力來幫助市場。市場目前預計將有更多降息，且可能會提前進行。」他補充說，6月降息現在似已成定局，5月也有可能降息。

周五的就業數據和聯準會主席鮑爾的講話意義重大，可能對美國經濟的健康狀況和未來的利率走勢提供至關重要的啟示。

由於對越南、印尼和中國等主要生產中心被徵收一系列新關稅，零售商受重創，耐克和Ralph Lauren分別跳水重摔14.4%和16.3%。

對經濟風險敏感的大型銀行股也暴跌。花旗集團、美國銀行、摩根大通的跌幅在7%至12.1%之間。

美國小型股羅素2000指數暴跌6.6%，創自疫情爆發以來最嚴重的單日跌幅，凸顯人們對國內經濟健康狀況的憂慮。

能源指數下跌了 7.5%，是標普11大類股裡跌幅最大的，因原油價格受關稅和OPEC+加快增產的影響下跌6.8%。

唯一沒有下跌的類股是必需消費品股，上漲0.7%。該類股歷來被認為具有防禦性，周四也受到了Lamb Weston的提振，該公司在公布財報後上漲10%。