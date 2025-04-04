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川普對等關稅重挫美股 美國國會尋求制衡

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國會山莊。記者陳熙文／攝影
美國國會山莊。記者陳熙文／攝影

美國總統川普宣布對等關稅政策，震驚全球，也刺激美國國會做出反應；共和黨和民主黨聯邦參議員3日提出修法草案，希望恢復國會對總統徵收關稅的制衡，要求總統在實施關稅前向國會通知和說明。

川普2日宣布對等關稅政策，3日上午在社群網路「真實社群」（Truth Social）上稱，「手術已經結束，病人存活下來，正在恢復中；預測是病人將變得比之前更強壯、更大、更好和更有韌性。」

儘管美股3日重挫，標普500還創下2020年6月以來單日最大跌幅，但川普仍在社群網路上表示，「我認為非常順利，市場將會繁榮」。

川普的關稅政策也在國會引發騷動。

4名共和黨參議員日前加入民主黨行列，在對等關稅宣布前夕，投票支持通過民主黨提案，要求終止川普援引用來向加拿大進口商品全面徵收25%關稅的芬太尼國家緊急狀態（national emergency）宣告。

共和黨參議員格拉斯利（Chuck Grassley）和民主黨參議員肯特威爾（Maria Cantwell）3日則提出跨黨派草案「2025貿易審查法」（Trade Review Act 2025），要求恢復國會批准實施關稅的關鍵角色。

該草案要求總統在新關稅上路前的48小時內通知國會，並提供說明原因，且分析對美國消費者和企業的衝擊影響；國會須在60天內核准相關政策，否則關稅將自動失效。

根據國家廣播公司（NBC）報導，參議院在周三之後，許多參眾議員都在思考接下來的步驟，給川普踩煞車；參議員正尋找其他機制來廢除川普已經實施的關稅，同時要限制川普實施新的關稅；民主黨眾議員則尋求方法來投票撤銷美國對加拿大徵收的關稅。

NBC報導指出，不管是廢除川普的關稅，還是立法來影響總統的權力，其門檻都非常高，必須繞過總統的否決權，不過如果國會支持的力道加強，將影響總統把關稅作為其政策核心的政治盤算。

川普 關稅

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