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越南一再示好 仍被課46%對等關稅
美國總統川普二日宣布對越南課徵百分之四十六對等關稅，稅率僅比鄰國寮國、柬埔寨略低。越南在川普宣布前削減進口關稅，矢言購買更多美國產品，對川普政府展開「魅力攻勢」，希望保護越南出口經濟，完全沒有效果。
彭博社指出，美國是越南最大出口市場，如此高關稅可能嚴重打擊越南經濟。越南原設定今年經濟成長目標為百分之八。
越南在對等關稅宣布前，不斷追加多個措施試圖說服美國，也認真降低對美國貿易出超。越南政府三月卅一日對一系列進口商品大降關稅，包括液化天然氣、汽車與多種農產品。越共總書記蘇林當面向美國大使納柏承諾，會增加採購美國產品。
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