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懶人卡／川普關稅政策重擊全球！ 對台灣、各國影響、分析一次看

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揮刀東南亞 美「全面攻擊」大陸

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
美國總統川普展示已簽署的課徵關稅行政命令。（路透）
美國總統川普展示已簽署的課徵關稅行政命令。（路透）

美國總統川普三日宣布對等關稅，柬埔寨、越南、馬來西亞及孟加拉等國成為美國高關稅重災區。儘管部分國家曾是川普前次貿易政策的受益者，但英國廣播公司（ＢＢＣ）報導說，川普對東南亞關稅實為對中國大陸的「全面攻擊」。

專家認為，北京有充分理由不滿。首先，這次宣布的關稅是在大陸商品已有百分之廿上再疊加。再者，透過對柬埔寨、越南及寮國等東南亞國家徵收重稅，美國阻止大陸通過重新調整供應鏈，規避川普首任對北京施加的關稅。在十個受最高關稅影響的國家與地區中，五個是亞洲國家。

自川普重返白宮以來，對大陸進口商品課徵新的關稅，稅率提升至百分之廿。不到一周後，除汽車、鋼鐵及鋁製品等商品會徵收較低關稅，其餘關稅又躍升至百分之五十四。

北京還面臨川普的其他貿易措施。川普二日還簽署行政命令，取消大陸小額包裹的優惠政策，取消該豁免迫使部分大陸企業將額外成本轉嫁至消費者，使其商品在美國的競爭力下降。

韓禮士基金會貿易政策主管艾姆斯說，「我不認為這些新關稅是專門針對中國，但當美國將關稅一層層加在一起，特別是針對中國，數字很快會讓人吃驚」。

川普還對越南、寮國及柬埔寨課徵百分之四十六至四十九的重稅。ＳＰＩ資產管理公司策略師殷尼斯說，這是「對北京延伸供應鏈的全面打擊」，「看起來這是美國貿易政策在一個世代中最激烈的重新調整，而越南及其他周邊國家則是次要傷害對象，這不是以牙還牙，而是透過關稅戰進行戰略圍堵」。

寮國與柬埔寨為區域最貧窮的國家之一，在供應鏈上高度依賴大陸投資，高關稅將對兩國產生重大影響。中國原是越南最大貿易夥伴，川普在二○一八年對大陸課徵關稅，導致企業重新考慮產品產地，部分企業選擇將製造業移至越南，讓越南對美國出口增加。

美國前貿易談判人員歐爾森受ＢＢＣ訪問時說，「由於成為中國規避先前關稅的管道，川普顯然將越南視為目標」。

新加坡歐洲工商管理學院經濟學教授杜特表示，對東南亞新增的稅收將對大陸產生「負擔不起」的影響。「中國現在面臨需求的問題，而川普前次執政期間，中國企業迅速調整供應鏈，將生產移轉至東南亞，現在門已關上」。

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