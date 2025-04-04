川普關稅重擊盟邦 多國嗆還以顏色

美國總統川普二日宣布廣泛的對等關稅。對此，全球各主要國家和美國的重要貿易夥伴反應複雜，既感到驚愕、揚言反制還以顏色，也呼籲美方舉行進一步雙邊談判，以制定更公平貿易規則。

就川普將對外國輸美商品徵百分之十至四十九的高關稅，正訪問烏茲別克的歐盟執委會主席范德賴恩說，此舉對世界經濟是一記重擊，尤其是若干最脆弱的國家。她還形容川普做法「亂中無序」，美國所有貿易夥伴都遭打擊，沒有明確途徑可度過形成中的複雜及混亂。

范德賴恩也對川普的決定深感遺憾，示警全球經濟不確定性將呈螺旋上升，並引發保護主義進一步興起。歐盟一直準備跟美國談判，但也準備做出回應，包括因應美國鋼鐵關稅的首輪反制措施。若與美談判失敗，將採取進一步對策保護歐盟人民和企業。

中國大陸外交部發言人郭嘉昆批評美方打著對等幌子，對包含中國在內的多國輸美產品徵高關稅，嚴重違反世貿組織（ＷＴＯ）規則，也嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制。對此，中方堅決反對，將採必要措施堅定維護正當利益。

郭嘉昆重申貿易戰、關稅戰沒贏家，保護主義沒出路，中方敦促美方糾正錯誤做法，以平等、尊重、互惠方式，與各國磋商解決貿易分歧。

美國在亞洲的兩大盟友日本及南韓均未能豁免，照樣被課逾百分之廿關稅。日本首相石破茂坦言至感遺憾，將對日美關係造成巨大衝擊，並宣布將對恐受影響的日本企業加強資金周轉支援措施。石破召集相關部會閣員開會，做出三點指示：分析影響、要求美方調整、評估國內產業所受影響的資金周轉對策。

日本內閣官房長官林芳正在記者會中避談是否會報復美國。經產大臣武藤容治則透露有和美國商務部長盧特尼克通話，再度請美方豁免日方。

鑒於南韓總統尹錫悅因彈劾案停職中，代理總統兼國務總理韓悳洙緊急召開第三次經濟安全戰略工作組會議，提到韓方將在各層級與美方協商對等關稅問題。

韓悳洙表示，美國對等關稅將一改全球自由貿易秩序及供應鏈結構，成為世界經濟秩序重組的轉捩點。這將給出口導向的南韓經濟帶來巨大壓力。韓方將派產業通商資源部通商交涉本部長赴美磋商，下周將推出汽車業緊急援助方案，並盡快制定扶植產業及中小企業的對策。南韓政府將化危機為轉機，從根本上改善國內產業機制，大力改革不合理的制度與慣例。

川普將對南韓徵百分之廿六的關稅，在和美國簽自貿協定（ＦＴＡ）的國家中最高，代表南韓出口將受相對較大的衝擊。

韓媒引述學者分析報導，美國對韓徵對等關稅，意味著韓美ＦＴＡ實際上已失效。