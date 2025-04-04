川普關稅風暴來襲！對等關稅揭曉 歐盟等國揚言報復

美國總統川普二日於白宮宣布對等關稅政策，針對多數與美國有貿易逆差的經濟體課徵對等關稅，其中也包括台灣，並對其他國家課徵至少十％的關稅。川普指出，美國將向台灣課徵卅二％的對等關稅。

貿易戰不遠 全球股市重挫

川普宣布的對等關稅規模超乎市場預期，歐盟等國已揚言報復，貿易大戰即將開打；全球股市與商品市場重挫，美國道瓊指數三日開盤一度大跌近一千四百點，跌幅近百分之六；台積電ADR重挫逾百分之五，股價創九個月來新低。

川普二日在白宮玫瑰園舉行「讓美國再次富有」記者會，宣布他會簽署行政命令，課徵對等關稅；川普並宣布，美國每年對外的貿易逆差是國家緊急狀況。

川普宣布從美東時間四月五日零時一分起，將對超過一百八十個國家與地區的輸入產品全面課徵十％的基準關稅，並將從美東時間四月九日零時一分起，針對中國大陸、歐盟及台灣等對美貿易出超大國，個別徵懲罰性關稅，直到川普認定的貿易威脅與非對等待遇已化解或減緩為止。

川普說：「我的美國同胞們，今天是解放日」，「二○二五年四月二日將被銘記為美國產業重生、美國奪回命運、以及我們讓美國再度富裕的一天。」

對陸課稅34% 對日課稅24%

在記者會上，川普高舉一張圖表，列出各國對美國課徵的關稅稅率、以及美國將對貿易夥伴課徵的對等關稅。美國將對中國大陸銷美產品課徵卅四％的關稅，對台灣產品徵收卅二％，對南韓產品課廿五％關稅，對日本產品課廿四％稅率，對歐盟的產品課廿％稅率，對越南進口品課四十六％，巴西和新加坡等國產品則被課十％的最低稅率。

川普表示，徵收對等關稅後，工廠和工作機會將回到美國，加強美國國內的工業基礎；美國將打開外國市場，同時瓦解外國的貿易障礙；川普說，更多的生產製造轉移到美國意味更強大的競爭力，以及更低的物價。

再點名台灣 搶走美國生意

在說明關稅細節時，川普再度點名台灣，他指台灣搶走美國所有的電腦晶片和半導體生意。

川普說，美國曾經是晶片和半導體產業之王，現在幾乎失去所有市場，川普也提到台積電即將到美國投資設廠，擴大美國的市占率。台灣的半導體此次暫未列入美方的課稅清單。

對中國大陸課徵卅四％對等關稅將疊加於先前的廿％之上，意味大陸輸美產品將遭課徵五十四％關稅。川普另外宣布，對中國大陸小額包裹進口的免關稅措施將在美東時間五月二日零時一分起結束。

美國總統川普展示已簽署的課徵關稅行政命令。（路透）