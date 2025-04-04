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懶人卡／川普關稅政策重擊全球！ 對台灣、各國影響、分析一次看

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美股遭拋售 美財長推給科技七雄

聯合報／ 記者陳儷方、編譯葉亭均／綜合報導
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。 路透
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。 路透

美國總統川普二日在美股盤後宣布對等關稅政策，對進口商品徵收百分之十關稅，並針對主要貿易夥伴加重關稅，幅度超乎市場預期，美股盤後以大殺盤回應川普關稅新措施。投資專家表示，關稅內容比多數分析師預期的更糟，不僅美股期指嚇跌，公債殖利率也走低。

美國財長貝森特二日表示，股市出現拋售潮，主要是因大型科技股劇烈回檔，而非是因為川普政府的保護主義政策。他說，「我試圖扮演財政部長的角色，而非市場評論員。我想指出的是，尤其那斯達克在DeepSeek事件那一天攀抵高峰，因此這是「Mag 7」（科技七雄）的問題，而非「MAGA」（讓美國再次偉大）的問題」。

針對川普祭出高對等關稅，野村投信副總張繼文說，這一切仍非最終結論，川普已先表態歡迎各國來談判，例如如果先免除美國進口品關稅就會沒事，同時貝森特也呼籲，對等關稅九日生效日前來和美國談判，不要急著貿易報復美國的對等關稅，顯示這些數字仍可能變動；也有唯一亮點，加墨兩國不在名單裡面，顯然川普還留有一手。

法人分析美國對等關稅等政策對金融市場的影響，美股方面，恐怕還沒殺完；歐股短期內將更明顯的反映關稅衝擊，其中，瑞士因受關稅衝擊大，預期將暫時失去防禦的特性，但受關稅衝擊相對小的英股表現有機會相對佳。日股關稅比預期高不少，加上汽車關稅已生效，後續半導體關稅對日本衝擊也不小，對日股大盤的看法較之前悲觀。

全球股市震盪加大，張繼文建議仍是債優於股，高品質高評等債券可望受惠於避險資金流入。

川普 關稅

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