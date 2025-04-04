商品市場掀駭浪 油價、黃金暴跌

美國總統川普宣布的對等關稅預料將衝擊全球經濟與需求，在大宗商品市場掀起驚濤駭浪，國際油價三日盤中大跌逾百分之六，黃豆、小麥、棉花期貨都跌超過百分之二，連向來被視為避險資產的黃金都未能倖免於賣壓，大跌逾百分之二。

倫敦布蘭特原油期貨三日盤中大跌百分之六點七至每桶六十九點九一美元，西德州中級原油期貨也跌百分之七點三至每桶七十點四一美元，另一個利空為石油輸出國組織（ＯＰＥＣ+）意外大幅增產，在川普對等關稅引發需求憂慮時，又增添市場供應。

被川普列為下個課徵關稅目標的銅，價格三日盤中也重挫，倫敦三個月銅期貨跌百分之二點七至每噸九四三五美元，賣壓並蔓延到其他基本金屬，鋅價跌百分之一點四。

農作物商品也暴跌，芝加哥黃豆期貨跌百分之二點一至每英斗十點八美元，小麥期貨滑落百分之二點一，棉花期貨更一度大跌百分之四點四。

國際金價三日在亞洲盤一度大漲，但之後迅速翻黑，轉為挫跌百分之二點三至每英兩三○六二點一五美元，主因為投資人忙於套現以繳納在其他部位遭追繳的保證金；另外黃金將豁免於對等關稅之外，也降低市場對美國需求的預期。

目前還不清楚被川普課徵重稅的國家會不會採取報復行動，投資人現在十分害怕全球貿易戰一旦升高，可能傷害需求，令經濟陷入衰退。