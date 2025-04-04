快訊

懶人卡／川普關稅政策重擊全球！ 對台灣、各國影響、分析一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

商品市場掀駭浪 油價、黃金暴跌

聯合報／ 編譯黃淑玲／綜合報導

美國總統川普宣布的對等關稅預料將衝擊全球經濟與需求，在大宗商品市場掀起驚濤駭浪，國際油價三日盤中大跌逾百分之六，黃豆、小麥、棉花期貨都跌超過百分之二，連向來被視為避險資產的黃金都未能倖免於賣壓，大跌逾百分之二。

倫敦布蘭特原油期貨三日盤中大跌百分之六點七至每桶六十九點九一美元，西德州中級原油期貨也跌百分之七點三至每桶七十點四一美元，另一個利空為石油輸出國組織（ＯＰＥＣ+）意外大幅增產，在川普對等關稅引發需求憂慮時，又增添市場供應。

被川普列為下個課徵關稅目標的銅，價格三日盤中也重挫，倫敦三個月銅期貨跌百分之二點七至每噸九四三五美元，賣壓並蔓延到其他基本金屬，鋅價跌百分之一點四。

農作物商品也暴跌，芝加哥黃豆期貨跌百分之二點一至每英斗十點八美元，小麥期貨滑落百分之二點一，棉花期貨更一度大跌百分之四點四。

國際金價三日在亞洲盤一度大漲，但之後迅速翻黑，轉為挫跌百分之二點三至每英兩三○六二點一五美元，主因為投資人忙於套現以繳納在其他部位遭追繳的保證金；另外黃金將豁免於對等關稅之外，也降低市場對美國需求的預期。

目前還不清楚被川普課徵重稅的國家會不會採取報復行動，投資人現在十分害怕全球貿易戰一旦升高，可能傷害需求，令經濟陷入衰退。

川普 關稅

延伸閱讀

川普政府對等關稅「粗暴計算方法」 被貿易經濟學家吐槽

中美兩相比較 BBC：川普對等關稅恐成「送給習近平的禮物」

美新關稅措施！陳冲：自傷厲害 川普政府應是另有目的

【重磅快評】賴清德的失落：賣力抗中，卻被川普課高關稅

相關新聞

川普關稅風暴來襲！對等關稅揭曉 歐盟等國揚言報復

美國總統川普二日於白宮宣布對等關稅政策，針對多數與美國有貿易逆差的經濟體課徵對等關稅，其中也包括台灣，並對其他國家課徵至...

川普關稅重創美股！道瓊早盤崩跌1500點 台積電ADR挫5%

隨著美國總統川普全面祭出關稅推升全球爆發貿易戰的風險，美國經濟前景雪上加霜，美國股市3日早盤暴跌，道瓊工業指數下殺近1,...

美股3日開盤全面重挫 白宮發言人喊話華爾街：相信川普總統

美國總統川普2日對所有國家課徵10%基本關稅，一些貿易逆差較多國家還將被課徵更高稅率的對等關稅，美股3日開盤全面重挫，但...

美追求本土製造 全球化時代告終

美國總統川普二日宣布對等關稅措施。華爾街日報三日報導，川普第二任至今規模最大的關稅閃電戰向美國和外國公司發出清楚訊息資訊...

全球金融市場嚇壞 陷「恐慌模式」

美國總統川普二日宣布對所有進口商品課徵至少百分之十的基準關稅，並對約六十個對美國貿易呈現高額順差的國家開徵對等關稅，加劇...

川普關稅重擊盟邦 多國嗆還以顏色

美國總統川普二日宣布廣泛的對等關稅。對此，全球各主要國家和美國的重要貿易夥伴反應複雜，既感到驚愕、揚言反制還以顏色，也呼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。