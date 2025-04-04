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懶人卡／川普關稅政策重擊全球！ 對台灣、各國影響、分析一次看

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全球金融市場嚇壞 陷「恐慌模式」

聯合報／ 記者陳儷方、編譯葉亭均林文彬／綜合報導
川普祭出對等關稅措施讓全球金融市場陷入「恐慌模式」，美股主要指數三日早盤全面重挫，其中道瓊暴跌逾一千五百點、費城半導體指數跌幅則逾百分之七。（歐新社）
川普祭出對等關稅措施讓全球金融市場陷入「恐慌模式」，美股主要指數三日早盤全面重挫，其中道瓊暴跌逾一千五百點、費城半導體指數跌幅則逾百分之七。（歐新社）

美國總統川普二日宣布對所有進口商品課徵至少百分之十的基準關稅，並對約六十個對美國貿易呈現高額順差的國家開徵對等關稅，加劇全球爆發貿易戰的風險，經濟衰退憂慮進一步升高，讓全球金融市場陷入「恐慌模式」。

美股主要股市三日早盤全面重挫，道瓊工業指數暴跌逾一千五百點，S&P500指數也下跌逾兩百點、跌幅近百分之四；以科技類股為主的那斯達克跌幅約百分之五、費城半導體指數跌幅則逾百分之七。

歐股盤中大跌逾百分之二，亞洲以越南股市下殺百分之六點六八最慘，日本股市重挫近千點，大陸股市跌幅有限。美元則邁向兩年多來最差單日表現。避險需求升溫帶動美國公債價格上漲，日圓對美元強升逾百分之二。

陸股跌幅有限

超乎外界預期的對等關稅稅率出爐後，遭鎖定的各國股市表現均不佳，但跌幅差異大。以整體稅率最高的大陸為例，股市跌幅有限，上證指數三日收盤下跌百分之○點二四，深證指數下跌百分之一點四，創業板指數下跌百分之一點八六。

美國不僅對大陸祭出對等關稅，也取消自陸港寄往美國的八百美元以下包裹免稅措施，投資銀行報告認為，大陸的反制措施可能會比先前針對芬太尼加徵關稅的反制更為激烈，但也有投資機構認為，大陸製造商已有一定準備，近期支持陸港股市的是科網股與內需消費相關股票，受美國關稅政策影響較小。

日股方面，日經指數一度下探三萬四一○○點，是去年八月九日以來首次跌破三萬五千點整數關卡，銀行、電子產品，以及與出口相關個股成為重災區。日股分析師指出，關稅比預期更糟，日本企業獲利可能受到重創。

將被美國徵收百分之四十六超高關稅的越南，股市重挫百分之六點六八收盤，創下二○○一年以來最大跌幅，投資者明顯受到美國關稅壓力的影響，擔心越南出口動能遭重創，賣壓強大。泰國股市下跌百分之○點九三，跌幅不大。

美元指數走低

追蹤美元對六種主要貨幣匯率的美元指數，三日盤中最多大跌百分之二點三五至一○一點三七二，預料將寫下二○二二年十一月以來最大單日跌幅。德意志銀行策略師指出，川普關稅政策已全面衝擊外界對美國經濟展望的信心，導致美元可能爆發嚴重信心危機的憂慮不斷升高。歐元對美元三日盤中強升逾百分之二，升破一歐元兌一點一美元關卡，但亞洲貨幣對美元仍大多走貶，以越南盾貶幅最大。

ＢＣＡ研究公司首席策略師帕皮克預期，美股還會繼續下跌，最終可能再跌一成。

美對等關稅血洗全球金融市場 製表／廖玉玲
美對等關稅血洗全球金融市場 製表／廖玉玲

川普 美股 貨幣 關稅

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