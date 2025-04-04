美追求本土製造 全球化時代告終

美國總統川普二日宣布對等關稅措施。華爾街日報三日報導，川普第二任至今規模最大的關稅閃電戰向美國和外國公司發出清楚訊息資訊，即全球化時代畫下句點。

川普二日的「解放日」計畫，將對數兆美元的外國輸美商品全面開徵新關稅。這顯示白宮想要賣給美國消費者的商品在美國境內的工廠製造，美國對過去幾十年來推動全球經濟發展的高速全球化支持落幕。

川普追求的「美國製造」目標，代表近年來湧向越南等低成本製造業目的地的投資，以及南韓與日本等美國盟友的大量投資很可能枯竭。企業正重新考慮自己去哪裡投資的最佳選項。

比利時布魯塞爾自由大學經濟學教授、歐盟前官員沙皮爾說，「美國一直處於全球化中心；如今處於全球化中心的美國卻想退出」。

在川普一月就任後幾周，包括蘋果、現代汽車、嬌生及美國藥廠「禮來」在內的公司一連串宣布均示意，這些跨國公司正準備擴大在美營運，以因應川普調高關稅。

經濟學者提醒，一些企業在這陣貿易戰迷霧消散前，保持觀望，全球恐面臨投資緊縮，這會逐漸削弱經濟成長。依川普想要的方式調整全球供應鏈並遷至美國，是令人望而卻步的任務，摩根士丹利經濟學家卡姆認為這將相當複雜，過程將既緩慢、所費不貲又充滿挑戰。在美中地緣政治緊張加劇和新冠疫情推動下，跨國公司已在中國大陸境外增闢新生產基地。陸企也在海外建立自己的生產設施，尤其在墨西哥及越南。

隨著川普重返白宮，已向對手及盟友發動貿易戰，指控中、歐盟、墨、越等經濟體利用美國在二戰後培養的全球貿易體系，藉由推動出口和限制進口來敲美國竹槓。部分分析家說這些對手與盟友的作法的確使美國對他們的貿易逆差增加，但大多數經濟學者認為，美國持續的預算赤字及低儲蓄率才是造成貿易赤字巨大的主因。

另外，美國製造業偏重先進技術，國內卻沒有現成的基礎材料和零組件供應，在海外生產它們的成本低得多。美國製造商正努力應對螺絲、螺帽與螺栓成本攀升的問題，這凸顯易於連接全球供應鏈的必要性。

明尼蘇達州擴音器製造商Misco的總裁迪格雷說，「你不可能只徵關稅，再按個開關，美國就突然再次成為工業國家」。儘管Misco約半數商品為美國製造，但仍有賴海外工廠來生產必要的擴音器零組件，而其中許多工廠都在中國。迪格雷還說，自二○一八年以來，Misco已支付約一四○○萬美元（約台幣四點七億元）關稅。他雖一直在越南與亞洲其他地方尋找替代供應商，但隨著全面新關稅到來，他直言「沒有哪裡安全」。