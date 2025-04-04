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懶人卡／川普關稅政策重擊全球！ 對台灣、各國影響、分析一次看

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學者：經濟規則被改寫 全球恐迎17年來第3次大衰退

聯合報／ 編譯季晶晶／綜合報導
川普宣布對等關稅，學者認為若持續實施且引來報復，恐讓全球經濟陷入衰退。 （路透）
川普宣布對等關稅，學者認為若持續實施且引來報復，恐讓全球經濟陷入衰退。 （路透）

美國Axios新聞網評論美國總統川普的「解放日」對等關稅，認為如果落實且遭外國報復，造成的經濟大地震可能直逼二○○八年金融危機和二○二○年新冠疫情，足以讓全球經濟陷入衰退。

報導說，需要一場真正巨大的衝擊，才會將整個全球經濟推入衰退，二戰後發生了兩次這樣的事件，分別是二○○八年金融危機及二○二○年的新冠疫情。川普的關稅若持續實施且引來報復，可能引發十七年來第三次經濟地震。

美國在二○二四年進口三點三兆美元商品，或每戶約二萬五千美元。川普的新關稅平均值若為百分之廿九，那麼美國進口商每年將支付大約一兆美元關稅，或每戶七千三百美元。這種情況其實不會發生，因為有許多商品將因關稅不再進口，造成短缺和漲價。

但如果美國進口大減，全球經濟將失去一個關鍵驅動力，尤其是對德國和中國大陸等依賴出口的國家而言。

對等關稅實施後，川普第二任期對大陸商品加徵的關稅疊加達百分之五十四，尤其具有懲罰性。大陸出口大量高科技產品，例如iPhone，但它也提供負擔得起的商品給美國數百萬經濟困難低收入戶。僅僅大陸商品的關稅就可能導致貧窮人口顯著增加。

過去七十五年左右的全球化，創造出了一個各經濟體相互依存的複雜網絡，「美國打噴嚏，拉丁美洲就染肺炎」就是這個意思。如果美國關稅導致主要貿易夥伴陷入衰退，那也將摧毀美國自己的出口，去年美國商品出口額為二點一兆美元，服務業出口額一點一兆美元。

惠譽經濟學家索諾拉二日說，川普的關稅「改變全球經濟遊戲規則，許多國家最終可能陷入衰退」。

附和的還有摩根大通分析師，他們在報告裡寫道：「如果這些政策持續，可能會使美國和全球經濟今年陷入衰退。」

總結來說，川普二日宣布的關稅規模極其龐大，可能對全球經濟造成嚴重衝擊。然而，它們是否真的實施還有待觀察。

川普 關稅

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