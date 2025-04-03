聽新聞
0:00 / 0:00

美國打擊「中國加一」戰略 東南亞洗產地在劫難逃

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
川普想藉此打擊陸廠在東南亞洗產地的行徑，並打擊「中國加一」戰略，將衝擊全球供應鏈。美聯社
川普想藉此打擊陸廠在東南亞洗產地的行徑，並打擊「中國加一」戰略，將衝擊全球供應鏈。美聯社

川普對等關稅上路，亞洲成了海嘯第一排，遭課徵重稅。專家分析，川普想藉此打擊陸廠在東南亞洗產地的行徑，並打擊「中國加一」戰略，將衝擊全球供應鏈。

川普對等關稅鎖定東南亞一些成長最快的經濟體，越南、泰國、印尼、馬來西亞，遭課徵的稅率名列前茅，分別為46%、36%、32%、24%。

分析師對關稅範圍感到意外，警告仰賴出口的東南亞國家將面臨重大逆風。普徠仕（T. Rowe Price）策略師庫希利說，美國占東南亞出口約15%，關稅提高20%~35%，將對成長構成巨大阻力，對較貿易導向的經濟體尤其如此。巴克萊分析師也說，短期內關稅可能會讓此區出口踩煞車。

亞洲多國遭課重稅，路透熱點透視（Breakingviews）專欄作家康河信（Hudson Lockett）分析，此舉意在粉碎越南等國採取的「中國加一」策略，即陸廠把成品輸往越南等國後，轉銷美國。如今越南關稅高達46%，直逼中國大陸疊加後的54%關稅稅率，仰賴東南亞轉出口的陸廠將受重創。

法盛（Natixis）資深經濟學家說，以往許多限制鎖定「中國製造」（Made in China），現在轉而聚焦「產自中國」（Made by China）。

川普的貿易政策想讓部分製造業回流，可能包括戰略產業如鋼鐵、鋁業、車業、製藥等，以及高科技產業如半導體等。

但瑞穗經濟學家說，美國要在低端製造業競爭不大合理，川普也許偏好從對中國曝險較少的盟國進口商品。

康河信認為，這種情境下，由於越南是中國貿易和投資的一大接收國，大概會是輸家。

若是如此，在越南業務龐大的三星電子和Nike等，也會頭痛不已。

相形之下，印度欲擴大製造業，也許可以趁勢而起。印度關稅稅率較低，為27%，且對中國投資設下高壁壘，有望支持該國成為供應美國的低成本基地。但貿易政策更穩定前，全球企業不大可能調整自家供應鏈。

另一方面，馬來亞銀行指出，高關稅可能會導致大陸商品湧入泰國、印尼等國，引發通縮震撼。

川普 關稅

延伸閱讀

美追求本土製造 全球化時代告終

川普關稅重擊盟邦 多國嗆還以顏色

川普說好比照他國稅率...變了調 關稅計算全看貿易逆差

川普關稅重創美股！道瓊早盤崩跌1500點 台積電ADR挫5%

相關新聞

川普關稅風暴來襲！對等關稅揭曉 歐盟等國揚言報復

美國總統川普二日於白宮宣布對等關稅政策，針對多數與美國有貿易逆差的經濟體課徵對等關稅，其中也包括台灣，並對其他國家課徵至...

美追求本土製造 全球化時代告終

美國總統川普二日宣布對等關稅措施。華爾街日報三日報導，川普第二任至今規模最大的關稅閃電戰向美國和外國公司發出清楚訊息資訊...

川普關稅重擊盟邦 多國嗆還以顏色

美國總統川普二日宣布廣泛的對等關稅。對此，全球各主要國家和美國的重要貿易夥伴反應複雜，既感到驚愕、揚言反制還以顏色，也呼...

川普關稅政策重擊全球！背後目的是什麼？對台灣、各國影響 、分析一次看

美國總統川普推出新一波關稅政策，2日更宣布其他特定國家，包含台灣，將實施「對等關稅」，會採用「一半折扣」收取更高的關稅稅率。究竟政策背後目的是什麼，對台灣和各國有什麼重大影響，後續如何因應，專家又怎麼看。「聯合新聞網」一次整理給讀者。

川普說好比照他國稅率...變了調 關稅計算全看貿易逆差

彭博資訊分析，川普政府的對等關稅主要是根據貿易逆差計算而得，但這與他先前說要比照其他國家關稅稅率和貿易壁壘的承諾，背道而...

美國打擊「中國加一」戰略 東南亞洗產地在劫難逃

川普對等關稅上路，亞洲成了海嘯第一排，遭課徵重稅。專家分析，川普想藉此打擊陸廠在東南亞洗產地的行徑，並打擊「中國加一」戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。