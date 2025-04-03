美國打擊「中國加一」戰略 東南亞洗產地在劫難逃

川普對等關稅上路，亞洲成了海嘯第一排，遭課徵重稅。專家分析，川普想藉此打擊陸廠在東南亞洗產地的行徑，並打擊「中國加一」戰略，將衝擊全球供應鏈。

川普對等關稅鎖定東南亞一些成長最快的經濟體，越南、泰國、印尼、馬來西亞，遭課徵的稅率名列前茅，分別為46%、36%、32%、24%。

分析師對關稅範圍感到意外，警告仰賴出口的東南亞國家將面臨重大逆風。普徠仕（T. Rowe Price）策略師庫希利說，美國占東南亞出口約15%，關稅提高20%~35%，將對成長構成巨大阻力，對較貿易導向的經濟體尤其如此。巴克萊分析師也說，短期內關稅可能會讓此區出口踩煞車。

亞洲多國遭課重稅，路透熱點透視（Breakingviews）專欄作家康河信（Hudson Lockett）分析，此舉意在粉碎越南等國採取的「中國加一」策略，即陸廠把成品輸往越南等國後，轉銷美國。如今越南關稅高達46%，直逼中國大陸疊加後的54%關稅稅率，仰賴東南亞轉出口的陸廠將受重創。

法盛（Natixis）資深經濟學家說，以往許多限制鎖定「中國製造」（Made in China），現在轉而聚焦「產自中國」（Made by China）。

川普的貿易政策想讓部分製造業回流，可能包括戰略產業如鋼鐵、鋁業、車業、製藥等，以及高科技產業如半導體等。

但瑞穗經濟學家說，美國要在低端製造業競爭不大合理，川普也許偏好從對中國曝險較少的盟國進口商品。

康河信認為，這種情境下，由於越南是中國貿易和投資的一大接收國，大概會是輸家。

若是如此，在越南業務龐大的三星電子和Nike等，也會頭痛不已。

相形之下，印度欲擴大製造業，也許可以趁勢而起。印度關稅稅率較低，為27%，且對中國投資設下高壁壘，有望支持該國成為供應美國的低成本基地。但貿易政策更穩定前，全球企業不大可能調整自家供應鏈。

另一方面，馬來亞銀行指出，高關稅可能會導致大陸商品湧入泰國、印尼等國，引發通縮震撼。