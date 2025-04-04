大摩：亞洲國家面臨三挑戰 美可能要求增加商品進口、對大陸課徵關稅等

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
摩根士丹利（大摩）證券在最新「亞太經濟研究」報告中指出，亞洲國家面臨增加美國商品進口、提高國防支出、對中國大陸課徵關稅等三大挑戰。航運貿易示意圖。 路透
摩根士丹利（大摩）證券在最新「亞太經濟研究」報告中指出，亞洲國家面臨增加美國商品進口、提高國防支出、對中國大陸課徵關稅等三大挑戰。航運貿易示意圖。 路透

川普政府發布對等關稅名單，亞洲成為重災區。摩根士丹利（大摩）證券在最新「亞太經濟研究」報告中指出，亞洲國家面臨增加美國商品進口、提高國防支出、對中國大陸課徵關稅等三大挑戰。

大摩指出，為了修復貿易平衡以達成貿易協議，美國可能對亞洲國家要求增加從美國進口產品、增加國防支出及對中國徵收關稅。不過，許多亞洲經濟體在這三方面都面臨挑戰。

大摩指出，中國以外的亞洲地區對美國的貿易順差龐大且快速增加，自2017年以來成長一倍多，從1,750億美元激增至4,450億美元，這代表許多經濟體目前面臨的風險將高於2018年至2019年。

在對美國貿易順差最多的十個市場中，亞洲占六個，依序為中國、越南、台灣、日本、南韓、印度。另外，對美國貿易順差增加且對中國貿易逆差擴大的經濟體則有印度、印尼、越南及泰國。

大摩指出，越南對美國貿易順差占其國內生產毛額（GDP）的26%，為亞洲最高，其次是台灣的9.6%、泰國的8.7%。這些經濟體將難以通過提高購買規模來解決貿易順差。

大摩指出，從產品分類來看，美國目前在能源（原油、液化天然氣及煤炭）、高科技設備（民用飛機和零組件、半導體製造設備）及農產品（大豆及玉米）等三大板塊，對中國除外的亞洲地區有最大貿易順差。

不過，大摩認為，民航機及農產品的購買增加將取決於美國是否能增加產量，高科技及國防設備等則可能牽涉到國安或技術轉移。因此，亞洲各國或許可以將能源、化工及食品的採購轉移至美國。

在國防預算方面，大摩指出，日本、南韓及台灣從美國進口武器的比重高達86%至98%，也都已計畫在未來數年增加國防支出。

台灣今年國防支出占GDP比重將提高到2.5%，高於2024年的2.4%，也高於日本的1.4%、南韓的2.3%，政府規劃今年編列特別預算將國防支出比重進一步提高到3%，但反對黨是否支持仍不確定。

至於美國是否會要求這些高貿易順差經濟體對中國進口品提高關稅，大摩認為，亞洲擁有龐大的跨境生產體系，各經濟體之間的貿易關係密切，將使各經濟體難以對中國徵收關稅。這些都將使亞洲國家面臨進退維谷的抉擇。

川普 關稅

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