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川普說好比照他國稅率...變了調 關稅計算全看貿易逆差

經濟日報／ 編譯季晶晶任中原／綜合外電
美國總統川普2日發布對等關稅，手持一幅對各國的課徵關稅清單。路透
美國總統川普2日發布對等關稅，手持一幅對各國的課徵關稅清單。路透

彭博資訊分析，川普政府的對等關稅主要是根據貿易逆差計算而得，但這與他先前說要比照其他國家關稅稅率和貿易壁壘的承諾，背道而馳。

美國貿易代表署（USTR）在發布關於關稅計算方法的聲明中，詳細介紹了一個公式，是根據美國人口普查局去年數據，將一國對美國的貿易順差除以其出口總額，再將該比率除以二，得到善意打折的「關稅率」。

例如，去年中國大陸對美國的貿易順差為2,950億美元，出口總額4,380億美元，比率為68%，再除以2，例如中國大陸去年對美國的總出口額為4,380億美元，依據公式計算出的「對等式」稅率為68%，除以2後為34%；對南韓、日本、歐盟及台灣的稅率同樣是如此計算。

對美國有貿易逆差的國家並未倖免，無論如何都面臨10%的基準稅率，貿易收支持平的國家也如此。USTR聲明表示，雖然技術上能算出實際壁壘的稅率，但用上述公式更能實現川普降低貿易逆差的目標。

但令人困惑的是，川普公布的稅率與他簽署行政命令時附件略有不同，而且計算對等關稅實際使用的公式也不是白宮原先說好的計算方式。

川普在2月13日的對等關稅備忘錄中，下令進行「全面的分析，審視美國與所有貿易夥伴的非對等貿易關係」。

川普 關稅

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