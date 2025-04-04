白宮揮關稅大刀不分敵友 台灣對等關稅32% 超預期

經濟日報／ 編譯湯淑君葉亭均／綜合外電
美國總統川普2日公布對等關稅措施，對所有輸入美國的產品全面課徵至少10%的關稅。路透
美國總統川普2日公布對等關稅措施，對所有輸入美國的產品全面課徵至少10%的關稅。路透

美國總統川普2日公布對等關稅措施，對所有輸入美國的產品全面課徵至少10%的關稅，對美貿易出超大國更遭加徵額外關稅，對象不分敵友，「比最糟情境還要糟」，歐盟等國已揚言報復，全球新一波貿易大戰即將開打，也象徵全球化與自由貿易時代即將告終，經濟學家形容這項政策為不亞於「尼克森震撼」的「川普震撼」。

投資界憂心這將把世界經濟拖入衰退，全球股市3日盤中重挫，美歐股市全都跌逾2%，道瓊工業指數崩跌逾千點，美元與亞洲貨幣同步重貶，國際油價暴跌逾6%。

美國對各國課徵對等關稅
美國對各國課徵對等關稅

川普在白宮玫瑰園宣布美國進入緊急狀態，形容貿易赤字為「國家緊急事務」，矢言將從美國對外國產品的依賴解放出來，「我的美國同胞們，今天是解放日」，「2025年4月2日將被銘記為美國產業重生、美國奪回命運、以及我們讓美國再度富裕的一天。」

川普宣布的「歷史性」新措施，包括美東時間4月5日零時1分（台灣時間4月5日中午12時1分）起，將對超過180個國家與地區的輸入產品全面課徵10%的基準關稅，並將從美東時間4月9日零時1分（台灣時間4月9日中午12時1分）起，針對中國大陸、歐盟及台灣等對美貿易出超大國，個別徵懲罰性關稅，直到川普認定的貿易威脅與非對等待遇已化解或減緩為止。

川普表示，「我們對他們課徵的稅率，將大約只有他們對我們課徵稅率的一半」，「因為我們非常仁慈」，「這不是全面對等，而是仁慈的對等」，減半的稅率已經包含「所有關稅、非貨幣壁壘和其他欺騙形式的總和」。

川普高舉一張圖表，列出各國對美國課徵的關稅稅率、以及美國將對貿易夥伴課徵的「對等關稅」，美國將對中國大陸銷美產品課徵34%的關稅，對台灣產品徵收32%，對南韓產品課25%關稅，對日本產品遭課24%稅率，對歐盟的產品課20%稅率，對越南進口品更重課46%、柬埔寨49%，巴西和新加坡等國產品則被課10%的最低稅率。

而且，對中國大陸課徵34%對等關稅將疊加於先前的20%之上，意味著中國大陸輸美產品將遭課徵54%關稅。川普另外宣布，對中國大陸小額包裹進口的免關稅措施將在美東時間5月2日零時1分（台灣時5月2日中午12時1分）起結束。

白宮表示，已遭全面課徵25%關稅的進口鋼鋁產品與汽車則不在新關稅適用範圍之列，銅、藥品、半導體及木材也暫時不被課徵關稅，黃金、能源及其他美國國內無法取得的特定礦產，也獲得豁免。

儘管美國對所有進口產品一律課徵10%關稅，低於先前媒體報導的上看20%，但對特定貿易夥伴課徵的稅率卻遠高於預期。

Wedbush證券分析師艾夫斯認為，川普宣布的關稅「比最糟推演情境還糟」，儘管許多細節仍待釐清，「但最令人驚愕的是中國的對等關稅稅率為34%、台灣被課32%是另一大意外，連歐盟也被課20%。」

摩根大通與彭博經濟學家計算指出，美國對進口產品課徵的最新關稅，將使美國整體加權平均關稅稅率急升至23%，分別遠高於宣布前的10%、及去年的2.5%，為100多年來最高水準，顯示川普的關稅目標為創建世界經濟新秩序，還要粉碎各國企業的「中國+1」策略。

川普 關稅

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