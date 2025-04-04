川普宣布對等關稅 各國領袖譴責揚言反擊

經濟日報／ 編譯易起宇、記者陳政錄謝守真／綜合報導
歐盟執委會主席范德賴恩表示：「我們已準備好回應，並正在準備好幾套進一步措施，來保護我們的利益」。路透社
歐盟執委會主席范德賴恩表示：「我們已準備好回應，並正在準備好幾套進一步措施，來保護我們的利益」。路透社

美國總統川普宣布的對等關稅後，引發世界各國譴責，歐盟、法國、中國大陸、加拿大等國都揚言報復，台灣、日本、泰國、英國、及印度等國則尋求談判，南韓召開緊急會議，研議如何回應並協助出口商。

歐盟執委會主席范德賴恩表示：「我們已準備好回應，並正在準備好幾套進一步措施，來保護我們的利益。」法國主張將目標瞄準美國大型科技公司，以回應川普關稅，總統馬克宏呼籲企業停止投資美國。英國貿易大臣雷諾茲則有信心透過與美國的貿易協議，使川普降低對英國課徵的10%關稅。

雖然川普的對等關稅並不包含最大貿易夥伴加拿大和墨西哥，但他之前已對這兩國許多產品課徵的最高25%關稅仍在實施。加拿大總理卡尼表示：「我們將以反擊措施對抗這些關稅，我們將保護我們的勞工，並將打造出七大工業國集團（G7）中最強的經濟體。」

中國大陸已敦促美國立刻取消最新的關稅措施，誓言會捍衛自身利益，大陸商務部指控，這是典型的單邊霸凌做法。日本、紐西蘭、台灣、南韓等美國亞洲主要盟國的領袖，也都批評川普的舉動。日本經產大臣武藤容治表示，必須做出對日本最有利且最有效的決定，泰國總理貝東塔稱將與美國就36%關稅進行談判。印尼總統普拉伯沃則命令內閣鬆綁貿易規定，以因應川普關稅，印度貿易部將審慎評估國對等關稅。

墨西哥總統薛恩鮑姆2日表示將不會追求「在關稅上以牙還牙」，但會宣布一套「全面性計畫」。巴西表示，「正在評估所有可能舉措，來確保雙邊貿易的對等性，包括向世界貿易組織（WTO）投訴」。

川普 關稅

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