關稅大戰國際股市嚇趴 全球金融市場陷入「恐慌模式」

美國總統川普宣布對等關稅，全球金融市場陷入「恐慌模式」，美國股市道瓊工業指數3日早盤暴跌逾1,500點，歐洲股市盤中大跌逾2%，亞洲以越南股市下殺逾6%最慘，美元則邁向兩年多來最差單日表現。避險需求升溫帶動美國公債價格上漲，日圓對美元強升逾2%。

日股日經225指數3日盤中一度重摔逾1,600點，終場下跌989.94點或2.8%，報34,735.93點；越南股市暴跌6.7%，原因是該國對等關稅稅率遠高於大多數國家。歐股大盤道瓊歐洲Stoxx 600 3日盤中跌2.4%，德國、法國及義大利股市都跌逾2%。

美對等關稅血洗全球金融市場

追蹤美元對六種主要貨幣匯率的美元指數，3日盤中最多大跌2.4%至101.372，預料將寫下2022年11月以來最大單日跌幅。德意志銀行策略師指出，川普關稅政策已全面衝擊外界對美國經濟展望的信心，導致美元可能爆發嚴重信心危機的憂慮不斷升高。歐元對美元3日盤中強升逾2%，升破1歐元兌1.1美元關卡，但亞洲貨幣對美元仍大多走貶，以越南盾貶幅最大。

美國公債價格3日盤中大漲，與價格走勢相反的殖利率下跌，10年期公債殖利率跌至近4%；日圓和瑞士法郎也走升，日圓對美元升幅超過2%。

Candriam投資長佛瑞斯特說：「投資人直到最後一刻都還期盼貿易政策會既理性又親商，不會引發經濟衰退風險。」考量到關稅對經濟成長的衝擊，佛瑞斯特考慮加碼做空美股。Copernicus財富管理投資長威爾認為，投資人此刻最好在場邊觀望，尋找能避開關稅的企業。

BCA研究公司首席策略師帕皮克預期，美股顯然還會繼續下跌，最終可能再跌一成。高盛集團、美國銀行和其他業者也警告，無論如何，對等關稅都會加劇股市賣壓。華爾街三名可靠的多頭賣方策略師也已下修美股標普500指數今年預測。