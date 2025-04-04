經濟學家：對等關稅計算粗糙 不符經濟原理

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

白宮宣布要對加拿大、墨西哥以外所有國家的所有進口產品徵收10%的基準關稅，而對美國享有較大貿易順差的國家則將被課徵更高關稅。但貿易經濟學家對於川普課徵全球「對等關稅」的粗糙計算方法，大加嘲諷一番。

美國貿易代表署（USTR）公布的對等關稅計算公式是，美國對該國的進口額減去美國對該國出口額後，再除以美國對該國的進口額，然後將此商數折半，就得出了最終的對等關稅稅率。

英國金融時報（FT）報導，這種算法導致越南和柬埔寨等對美國出口很多、但進口甚少的國家，分別被課徵46%和49%的懲罰性關稅。相較下，英國去年對美國的商品貿易出現逆差，因此僅被課徵10%的基準關稅稅率。

經濟學家認為，USTR的計算方法有經濟上的嚴重缺陷，無法實現其「將雙邊貿易逆差降至零」的目標。他們並表示，儘管白宮聲稱「關稅行得通」，但貿易平衡是由一系列經濟因素所推動，而非僅靠關稅稅率。

倫敦政經學院（LSE）經濟學副教授桑普森說，這項計算公式是「川普錯誤執著於雙邊貿易失衡的遮羞布」，「不符合經濟原理」。他表示，從更廣泛角度來看，關稅不會消除導致美國貿易逆差的基本總體經濟因素，只要美國的儲蓄不足以資助其自身投資，就必須向世界其他國家借錢，就會出現貿易逆差，而關稅不會改變這個邏輯。

川普 關稅

延伸閱讀

川普對等關稅來了 陸外貿業者：會適當漲價

遭川普課32%關稅 印尼外交部：將派高級官員赴美協調

「末日博士」羅比尼：川普新關稅「玩火」 將導致雙重惡果

多家大型投資機構認為 陸股能挺過川普關稅衝擊

相關新聞

川普關稅風暴來襲！對等關稅揭曉 歐盟等國揚言報復

美國總統川普二日於白宮宣布對等關稅政策，針對多數與美國有貿易逆差的經濟體課徵對等關稅，其中也包括台灣，並對其他國家課徵至...

美追求本土製造 全球化時代告終

美國總統川普二日宣布對等關稅措施。華爾街日報三日報導，川普第二任至今規模最大的關稅閃電戰向美國和外國公司發出清楚訊息資訊...

川普關稅重擊盟邦 多國嗆還以顏色

美國總統川普二日宣布廣泛的對等關稅。對此，全球各主要國家和美國的重要貿易夥伴反應複雜，既感到驚愕、揚言反制還以顏色，也呼...

川普關稅政策重擊全球！背後目的是什麼？對台灣、各國影響 、分析一次看

美國總統川普推出新一波關稅政策，2日更宣布其他特定國家，包含台灣，將實施「對等關稅」，會採用「一半折扣」收取更高的關稅稅率。究竟政策背後目的是什麼，對台灣和各國有什麼重大影響，後續如何因應，專家又怎麼看。「聯合新聞網」一次整理給讀者。

川普說好比照他國稅率...變了調 關稅計算全看貿易逆差

彭博資訊分析，川普政府的對等關稅主要是根據貿易逆差計算而得，但這與他先前說要比照其他國家關稅稅率和貿易壁壘的承諾，背道而...

美國打擊「中國加一」戰略 東南亞洗產地在劫難逃

川普對等關稅上路，亞洲成了海嘯第一排，遭課徵重稅。專家分析，川普想藉此打擊陸廠在東南亞洗產地的行徑，並打擊「中國加一」戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。