川普瘋狂至極！大咖學者痛批 克魯曼直言覆水難收

美國總統川普宣布的對等關稅比市場預期還要更高，引發2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼批評「川普瘋狂至極」，「末日博士」羅比尼抨擊川普關稅政策是在「玩火」，美國前財長桑默斯也指出，川普關稅震撼將對全球經濟造成類似石油危機的衝擊。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗則認為，川普的關稅計畫將促成多輪談判，但今年只會降息一次。克魯曼指出，說川普瘋狂，不只因為他宣布的關稅稅率遠超出眾人所料，也因為他對美國貿易夥伴做出不實指控，不僅將觸怒貿易夥伴，日後即使想認錯恐怕也覆水難收。

克魯曼指出，川普聲稱，世界其他國家都對美國產品徵收極高的關稅，而他加徵的這些「對等」關稅稅率僅為美國產品被課稅率的一半，但顯示美國產品在外國被重課關稅的資訊簡直太瘋狂，例如歐盟和美國一樣，關稅大致偏低，對美國產品徵收的平均實質關稅不到3%，但川普卻宣稱歐盟對美國貨重課39%的稅率。

許多人揣測，川普可能也把加值稅（VAT）當作關稅算進去，但克魯曼指出其實不該這麼算，因為歐洲生產商也須繳納和美國生產商一樣的VAT，所因此不構成所謂保護主義「貿易壁壘」，而且歐盟VAT稅率目前約20%，再怎麼算也不至於接近39%。

克魯曼表示，川普聲稱歐盟徵收的關稅是實際稅率的十倍多，既然話已說出口，按往例觀之，川普絕不會改口認錯。他說，川普宣布那麼高的關稅稅率，又對其他國家徵收的關稅做出完全錯誤的指控，應該已粉碎了對川普可能懸崖勒馬的希望。

「末日博士」羅比尼抨擊川普關稅政策是在「玩火」。聯合報系資料照

羅比尼在社群平台X發表文章表示，川普把關稅日稱為「解放日」，基本就是奧威爾式扭曲原意的說法，因為這些關稅絕不會帶來任何「解放」，唯一的不確定是痛苦會有多深，他也警告美國是在「玩火」。

桑默斯指出，川普對等關稅應該被當成類似國際油價飆漲、地震或乾旱一般的供應鏈震撼，直接影響將是推升物價，導致就業減少且減少投資，「這是（讓聯準會陷入非常艱困處境）的典型供應鏈震撼」。

他說，過往分析顯示，川普第一任期加徵的關稅幾乎都被轉嫁給美國消費者，而川普提高鋼鋁關稅，正在拉高產業關鍵原料的成本。

伊爾艾朗也預期，關稅政策將帶來多輪談判，但聯準會（Fed）今年只會降息一次，因為川普關稅將造成「癱瘓決策當局」的停滯性通膨，「決策立場要回應的步調也將大幅放慢」。