聽新聞
0:00 / 0:00
川普對等關稅衝擊！美股開盤重挫 道瓊指數跌逾千點
美國總統川普2日（台灣時間3日凌晨）正式宣布對等關稅細節。3日美股3大指數大幅低開。道瓊指數跌2.73%、那斯達克指數跌4.29%、標準普爾500跌3.37%。其中台積電ADR跌5.91%。
3日，道瓊指數開盤下跌1150.72點，報41074.6點；那指下跌755.02點，報16846.03點；標普500指數下跌191.38點，報5479.5點。
川普新關稅措施加劇投資人對全球貿易戰的憂慮，並進一步升高全球經濟衰退的風險，造成華爾街股市3日開盤即重挫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言