川普對等關稅衝擊！美股開盤重挫 道瓊指數跌逾千點

美國總統川普今3日宣布將對全球180多個國家與地區之銷美產品課徵關稅，其中還有約60個國家被訂定高額關稅稅率。此一關稅政策預計將於台灣4月5日12時（美國時間4月5日0時）開徵，而針對60個特定國家所徵收的「對等關稅」，則預期將在台灣4月9日12時（美國時間4月9日0時）開徵。

2025-04-03 13:58