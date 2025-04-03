遭川普課32%關稅 印尼外交部：將派高級官員赴美協調

中央社／ 雅加達3日專電

印尼外交部表示，川普對印尼課徵32%對等關稅將對印尼出口產生重大衝擊，政府將採取相關措施減緩對經濟造成的影響，如確保政府債券收益和印尼盾匯率穩定，並持續與美國政府保持各層次溝通，將派高級代表團赴美談判。

印尼外交部今晚透過新聞稿表示，美國將從4月9日開始針對印尼實施32%對等關稅，將使印尼對美出口產品競爭力產生重大影響。

新聞稿寫道，「目前印尼對美國市場的主要出口產品包括電子產品、紡織品、鞋類、棕櫚油、橡膠、家具、蝦子和海洋漁業產品」。

印尼政府將盡快評估美國關稅對這些產業及印尼整體經濟的衝擊，同時也將採取相關措施，以減輕對印尼經濟造成的負面影響。

印尼外交部表示，美國宣布對等關稅後，「在全球金融市場動盪的情況下，印尼政府致力於維持政府債券收益的穩定」，同時，也會與印尼央行一同維持印尼盾匯率的穩定。

另外，印尼政府將持續與美國政府保持各層次的溝通，其中包括派遣高級代表團前往華府，與美國政府直接進行談判。

作為談判的一部分，印尼政府也準備採取各項措施，以解決美國政府提出的問題，特別是美國貿易代表署在今年「國家貿易評估報告」（National TradeEstimate，NTE）中所提出的問題。

印尼外交部指出，總統普拉伯沃（PrabowoSubianto）已指示內閣採取戰略措施、結構性的調整及放鬆管制政策，即簡化法規和撤銷造成阻礙的法規，特別是與非關稅壁壘有關的措施。

新聞稿寫道，「印尼政府將採取其他措施繼續改善投資環境，促進經濟成長並創造大量的就業機會」。

與此同時，由於東協十國均受到美國課徵關稅的影響，印尼已與東協輪值主席國馬來西亞溝通，準備採取聯合行動，應對美國的關稅措施。

印尼政府原訂下午舉行記者會回應美國關稅計畫，但在川普宣布將對印尼課徵32%關稅後，記者會臨時取消。印尼外交部當時解釋：「由於美國關稅政策涉及多項商品，各部會需全面討論，後續相關回應會再通知。」

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