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美股3日開盤全面重挫 白宮發言人喊話華爾街：相信川普總統
美國總統川普2日對所有國家課徵10%基本關稅，一些貿易逆差較多國家還將被課徵更高稅率的對等關稅，美股3日開盤全面重挫，但白宮發言人李維特表示，「對於今早華爾街的任何人，我想說，相信川普總統」。
BBC即時報導，李維特接受CNN採訪時，被問及川普是否會在5日生效前重新考慮任何一項關稅。李維特回應，關稅「不是談判」。
李維特說，「他總是願意拿起話筒接聽電話，但他昨天闡述了我們為何正這樣做的情況」。
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