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川普開徵對等關稅恐遭政治反噬 支持率掉至43％「回鍋以來最低」

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
川普開徵對等關稅，支持率掉至43％。圖為川普。歐新社
川普開徵對等關稅，支持率掉至43％。圖為川普。歐新社

美國總統川普把4月2日發布對等關稅之日，稱為「解放日」，但若他沒兌現重塑經濟的承諾，對等關稅可能使選民感到痛苦，並反噬共和黨，而他本人的支持率已跌到43％，為回鍋以來最低。

路透民調顯示，約53％的受訪者認為提高關稅弊大於利；31％不認同。另外，48％不認為該國勞工將因關稅獲益，僅31％認同。

70％美國人認為，提高關稅將推升食品雜貨和其他消費品的價格。這份調查包含62％共和黨選民。

專家表示，重振美國製造業、改變供應鏈並將生產轉移回國內需要幾年時間。與此同時，消費者可能將看到物價上漲、經濟陷入低迷、盟友對美國產品徵稅等等，這些是明年期中選舉前選民不願接受的。

另一方面，路透本周一到周三（3月31日到4月2日）所做的民調顯示，川普支持率較3月21-23日下滑兩個百分點至43％，是1月20日就任以來最低。受訪者對川普在經濟表現打了低分，僅37%支持。川普首屆任期時最高支持率為49%，是在他剛就任時創下。

曾在川普第一任期擔任白宮聯絡室主任的杜布克（Mike Dubke）說：「他（川普）對痛苦的忍受度很高，但明年11月期中選舉時，可能變成真正的痛苦」，現在令人擔憂的是，何時才能看到川普當局所說的好處，離期中選舉只剩18個月了。

共和黨人已對川普露出不滿跡象。該黨候選人1日雖在佛州眾議員補選中勝出，但領先差距遠低於川普去年在該州表現。

川普 關稅

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