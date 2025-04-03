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川普出重手課32%關稅 估我逾千億美元出口受衝擊、「這些產業」受重傷

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陸批美自絕於全球自由貿易外 台學者：將出現「全球貿易減美國」現象

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
川普對等關稅震撼全球。法新社
川普對等關稅震撼全球。法新社

美國總統川普在美東時間2日宣布向包含台灣、越南、南韓、大陸等國徵收「對等關稅」（Reciprocal Tariffs），其中，大陸將面臨34％的新一輪關稅。大陸官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」3日發文批，美國「自絕於全球自由貿易之外」。我國安會前副秘書長楊永明亦稱，真實世界的實踐會使得美國所有商品成本墊高，料各國與各區域貿易會加強，進而出現「全球貿易減美國」現象。

路透報導，美國財長貝森特稱，若在現有基礎的20％稅率再加徵34％關稅後，累加後總計關稅稅率是54%。此前，川普2024年競選期間曾揚言要向大陸商品徵收高達60％的關稅。

針對「對等關稅」，「玉淵譚天」評論稱，日前，美國貿易代表署（USTR）公布20多個與美國存在最大商品貿易逆差的經濟體。美國政府認為，這些經濟體「不公平的貿易行為」損害了美國利益。因此，美國要對這些經濟體徵收「對等關稅」。

該文批評，透過公開資訊可見，在加徵「對等關稅」後，美國原就不多的自貿協定也形同虛設。在全球各個國家不斷擴大自己貿易「朋友圈」時，美國卻對全球加徵關稅，「這樣的美國，可以稱得上是自絕於全球自由貿易之外。」

另，楊永明對此表示，川普宣布針對185個國家和地區的全面性對等關稅，說是「美國解放日」，其實更是美國和世界貿易體系的解脫日。美國單邊脫離世界貿易，高築關稅圍牆。

楊永明認為，真實世界的實踐會使美國所有商品成本墊高，美國人民將付出極高代價，美國霸權衰弱瓦解可能很快出現，預計各國與各區域貿易會加強，進而出現「全球貿易減美國」現象，推測今年包含中國加入CPTPP、中歐投資協定死灰復燃、中日韓自由貿易談判等議題會出現或加速。換言之，中國若持續開放與國際化，將可能很快取代美國的國際經濟地位。

川普 楊永明 關稅

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