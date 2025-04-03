川普關稅讓義大利陷政經難題 總理取消活動開會因應

美國總統川普宣布對歐盟課徵20%對等關稅，讓親近川普的義大利政府同時陷入經濟與政治難題。義總理梅洛尼今天取消所有活動，在總理府與多位部長舉行工作會議，討論如何因應。

梅洛尼（Giorgia Meloni）被視為歐洲領導人中旗幟鮮明的「川普派」，在川普昨晚宣布對歐洲課徵20%對等關稅後，梅洛尼政府面臨批評，反對者質疑，梅洛尼的親美路線並未讓義大利在關稅戰當中獲得任何特權。

回應美國關稅措施，梅洛尼罕見地對川普作法使用了較強硬的措詞，她認為美國對歐盟徵收關稅的措施「是錯誤的」，對雙方都不方便。

不過她仍強調，將盡一切努力與美國達成協議，以避免貿易戰，這場貿易戰將不可避免地削弱西方，有利於其他全球參與者；無論如何，政府將一如既往地以義大利及其經濟利益為出發點，在面對其他歐洲夥伴時也是如此。

今天出席關稅工作會議的相關首長包括義大利經濟部長喬傑堤（Giancarlo Giorgetti）、企業暨製造部長烏索（Adolfo Urso）、農業部長羅洛布里吉達（Francesco Lollobrigida）、歐洲事務部長佛蒂（Tommaso Foti ）。

義大利右派執政聯盟的3個政黨，在回應關稅議題時出現分歧，也成為輿論關注焦點。

聯盟黨（Lega）領導人、副總理薩爾維尼（MatteoSalvini）近日多次發表力挺川普的主張，他表示，若美國要保護企業利益，義大利也該保護企業利益，他認為「來自歐盟的限制太多」。薩爾維尼今天也出席關稅因應工作會議。

兼任外長的副總理塔加尼（Antonio Tajani）今天前往布魯塞爾與歐盟執委會主管貿易政策的執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）會談。塔加尼將以視訊方式參加義大利總理府的關稅因應會議，並報告與歐盟洽談的結果。

反對黨五星運動領導人、前總理孔蒂（GiuseppeConte）批評，梅洛尼對關稅災難毫無準備，「關稅災難將如海嘯一樣衝擊我們的經濟。現在她必須向習近平道歉來彌補關係。」