川普祭對等關稅 國際油價重挫逾5%
美國總統川普昨天宣布對許多國家課徵對等關稅後，投資人擔憂原油需求將減弱，國際油價今天下跌，跌幅一度超過5%。
川普昨天宣布將以國家為基礎課徵對等關稅，其他國家對美國徵多少稅，美國將回敬約一半的「折扣」關稅，包括分別對中國、歐洲聯盟、日本的進口商品課徵34%、20%及24%對等關稅，台灣的稅率是32%。
美東時間上午7時31分，紐約商品交易所西德州中級原油5月交割價下跌3.97美元或5.54%，來到每桶67.74美元；倫敦北海布倫特原油6月交割價下挫3.90美元或5.20%，來到每桶71.05美元。
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