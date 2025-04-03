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川普揮關稅大刀 賴總統：超乎我方預期、與美方強力交涉

川普新關稅剔除半導體安了？ 高盛：提防額外產業別關稅

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普2日宣布的「解放日」關稅並未把進口半導體列入。但高盛警告，年底前可能還會宣布新的產業別關稅。路透
美國總統川普2日宣布的「解放日」關稅並未把進口半導體列入。但高盛警告，年底前可能還會宣布新的產業別關稅。路透

高盛經濟學家團隊表示，美國總統川普2日宣布的「解放日」關稅比他們預期的還高，並警告今年內川普還可能再祭出針對特定產業加徵的關稅。

高盛經濟學家估計，在新關稅宣布後，美國加權平均關稅稅率將增至18%，比高盛原先預測還高出大約3個百分點。

高盛在致客戶報告中指出，一長串產品獲列入新關稅豁免清單，包括半導體、藥品和能源產品，涉及合計價值1.1兆美元的進口貨，對照2024年美國進口總值3.29兆美元來看，得知最新宣布的關稅只涵蓋美國總進口值的三分之二。

換言之，這一回川普新關稅雖剔除了半導體、製藥和能源進口產品，但高盛警告，川普之所以這麼做，可能只是「因為額外的產業別關稅似乎可能實施，一旦生效，那將推升整體有效關稅稅率，可能就在今年稍後」。

川普 關稅 高盛

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