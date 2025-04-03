川普32%對等關稅恐衝擊印尼經濟 學者籲尋替代市場

美國總統川普將對印尼進口商品課徵32%對等關稅。學者指出，此舉將對印尼經濟構成嚴峻挑戰，衝擊汽車與電子產品出口，拖累經濟成長。學者建議印尼政府積極尋找替代市場，並加強與金磚國家貿易，以降低衝擊。

川普（Donald Trump）宣布對個別國家徵收17%至49%「對等關稅」，以及整體一致性10%進口貨品關稅。據川普團隊的圖表資料，美國將對印尼課徵32%關稅。

印尼外交部原訂今天下午舉行記者會，回應美國關稅計畫，但在川普宣布對印尼課徵32%關稅後，記者會臨時取消。印尼外交部透過書面解釋：「由於美國關稅政策涉及多項商品，各部會需全面討論，後續相關回應會再通知。」

印尼社會高度關注對等關稅。雅加達環球報（Jakarta Globe）報導，經濟與法律研究中心（CELIOS）執行主任比馬（Bhima Yudhistira）指出，美國對印尼進口產品徵收32%關稅，將對印尼汽車和電子產品出口造成巨大影響。

比馬表示，美國對等關稅的影響最快將反映在今年第4季，可能拖累印尼整體經濟成長。他說：「32%對等關稅將使印尼汽車與電子產業陷入危機。」

根據經濟與法律研究中心的數據，2023年印尼汽車對美出口額為2億8040萬美元（約新台幣92億9100萬元）。

比馬指出，額外的進口關稅將提高印尼汽車出口至美國市場的成本，進而抑制消費者需求，最終減少出口數量。

比馬表示，由於規格不同，印尼汽車製造商無法輕易將產品轉向國內市場。他舉例，在印尼銷售的車輛採用右側駕駛，因此美國開徵對等關稅，對印尼的後果可能是產能下降和裁員。

印尼貨幣專家阿蘇阿比（Ibrahim Assuabi）表示，增加關稅可能削弱印尼商品在美國市場競爭力，他呼籲政府實施相關因應措施以減少衝擊。

阿蘇阿比說：「（對等關稅）不僅影響印尼對美國出口，還將導致印尼盾貶值。」他指出，若印尼政府不立即採取行動，國內經濟壓力可能會更大。

他建議印尼政府對美國產品徵收報復性關稅，以表達印尼反對美國保護主義的立場。另外，印尼也須加強與金磚國家（BRICS）合作，擴大出口至中東、非洲和拉丁美洲的比重。

面對川普實施對等關稅，印尼政府先前表示已採取相關措施，強調不會採報復性手段回應。

阿蘇阿比指出，印尼政府須推出激勵措施以維持民眾購買力，並扶持因美國進口關稅衝擊導致出口下降的產業。

經濟學家漢斯（Hans Kwee）也向安塔拉通訊社（Antara）表示，美國對印尼徵收高額關稅，將不利印尼經濟和金融市場，因此「印尼須加強與金磚國家的貿易，以尋求新的收入來源」。