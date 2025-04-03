快訊

木村一家都愛吃！木村拓哉晚餐直奔這家鼎泰豐 董座楊紀華親自招待

川普揮關稅大刀 賴總統：超乎我方預期、與美方強力交涉

川普32%對等關稅恐衝擊印尼經濟 學者籲尋替代市場

中央社／ 雅加達3日專電

美國總統川普將對印尼進口商品課徵32%對等關稅。學者指出，此舉將對印尼經濟構成嚴峻挑戰，衝擊汽車與電子產品出口，拖累經濟成長。學者建議印尼政府積極尋找替代市場，並加強與金磚國家貿易，以降低衝擊。

川普（Donald Trump）宣布對個別國家徵收17%至49%「對等關稅」，以及整體一致性10%進口貨品關稅。據川普團隊的圖表資料，美國將對印尼課徵32%關稅。

印尼外交部原訂今天下午舉行記者會，回應美國關稅計畫，但在川普宣布對印尼課徵32%關稅後，記者會臨時取消。印尼外交部透過書面解釋：「由於美國關稅政策涉及多項商品，各部會需全面討論，後續相關回應會再通知。」

印尼社會高度關注對等關稅。雅加達環球報（Jakarta Globe）報導，經濟與法律研究中心（CELIOS）執行主任比馬（Bhima Yudhistira）指出，美國對印尼進口產品徵收32%關稅，將對印尼汽車和電子產品出口造成巨大影響。

比馬表示，美國對等關稅的影響最快將反映在今年第4季，可能拖累印尼整體經濟成長。他說：「32%對等關稅將使印尼汽車與電子產業陷入危機。」

根據經濟與法律研究中心的數據，2023年印尼汽車對美出口額為2億8040萬美元（約新台幣92億9100萬元）。

比馬指出，額外的進口關稅將提高印尼汽車出口至美國市場的成本，進而抑制消費者需求，最終減少出口數量。

比馬表示，由於規格不同，印尼汽車製造商無法輕易將產品轉向國內市場。他舉例，在印尼銷售的車輛採用右側駕駛，因此美國開徵對等關稅，對印尼的後果可能是產能下降和裁員。

印尼貨幣專家阿蘇阿比（Ibrahim Assuabi）表示，增加關稅可能削弱印尼商品在美國市場競爭力，他呼籲政府實施相關因應措施以減少衝擊。

阿蘇阿比說：「（對等關稅）不僅影響印尼對美國出口，還將導致印尼盾貶值。」他指出，若印尼政府不立即採取行動，國內經濟壓力可能會更大。

他建議印尼政府對美國產品徵收報復性關稅，以表達印尼反對美國保護主義的立場。另外，印尼也須加強與金磚國家（BRICS）合作，擴大出口至中東、非洲和拉丁美洲的比重。

面對川普實施對等關稅，印尼政府先前表示已採取相關措施，強調不會採報復性手段回應。

阿蘇阿比指出，印尼政府須推出激勵措施以維持民眾購買力，並扶持因美國進口關稅衝擊導致出口下降的產業。

經濟學家漢斯（Hans Kwee）也向安塔拉通訊社（Antara）表示，美國對印尼徵收高額關稅，將不利印尼經濟和金融市場，因此「印尼須加強與金磚國家的貿易，以尋求新的收入來源」。

印尼 川普 關稅

延伸閱讀

川普課對等關稅 德國總理：攻擊全球貿易秩序「是錯誤的」

川普祭對等關稅亞股多收黑 日股跌2%、越股重挫6%

川普出重手課32%關稅 估我逾千億美元出口受衝擊、「這些產業」受重傷

全上名單！川普對等關稅衝擊全球 陸企出海步伐被迫放緩

相關新聞

中美兩相比較 BBC：川普對等關稅恐成「送給習近平的禮物」

美國總統川普2日宣布，對所有國家課徵10%基本關稅，一些對美國貿易逆差較多的國家還將被課徵更高稅率對等關稅。BBC指出，...

比最糟推演情境還糟！川普「解放日」關稅震驚全球市場

美國總統川普2日揭曉最新關稅措施，不僅對所有賣到美國市場的進口貨課徵10%的關稅，還瞄準對美貿易出超大國加徵「對等關稅」...

川普新關稅重創這5國！中國、越南皆入列 最重課50%原因曝

美國是僅次於中國的世界第二大貿易國，同時也是最大進口國。白宮2日宣布對180多個國家與地區的銷美商品課徵10%基準關稅，...

川普關稅公式掛羊頭賣狗肉！說好比照他國關稅 結果全看貿易逆差

川普政府主要根據其貿易逆差計算出一系列新關稅，彭博資訊評論，與他先前說要比照其他國家關稅稅率和貿易壁壘的承諾，背道而馳。

川普政府對等關稅計算方法 被貿易經濟學家吐槽

白宮宣布要對加拿大、墨西哥以外所有國家的所有進口產品徵收10%的基準關稅，而對美國享有較大貿易順差的國家則將被課徵更高關...

川普宣布「解放日」關稅 美媒：20年來第3次全球衰退迫在眉睫

Axios 3日指出，需要一場真正巨大的衝擊，才會將整個全球經濟推入衰退，二戰後發生了2次這樣的事件，分別是2008-2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。