川普課對等關稅 德國總理：攻擊全球貿易秩序「是錯誤的」
德國總理蕭茲今天表示，美國新一波全面性關稅措施「從根本上來說是錯誤的」，不過歐洲態度開放，願意進一步對話，以結束持續惡化的貿易戰。
法新社報導，蕭茲（Olaf Scholz）於記者會指出：「這是攻擊已在全球各地開創繁榮的貿易秩序，而貿易秩序基本上是美國努力的成果。」
美國總統川普昨天宣布將以國家為基礎課徵對等關稅，其他國家對美國徵多少稅，美國將回敬約一半的「折扣」關稅，包括分別對中國、歐盟、日本的進口商品課徵34%、20%及24%對等關稅，台灣的稅率則是32%。
美聯社報導，蕭茲在德國首都柏林表示，「整體全球經濟將因這些未經深思熟慮的決定而蒙受損害…美國政府正踏上一條最終只有輸家的道路」。
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