快訊

盟友又變了？川普重課台灣32%對等關稅 BBC：可能助長「疑美論」

馬斯克大裁美國公務員 Fed是下一個？我央行說話了

川普課對等關稅 德國總理：攻擊全球貿易秩序「是錯誤的」

中央社／ 柏林3日綜合外電報導
德國總理蕭茲。圖／路透
德國總理蕭茲。圖／路透

德國總理蕭茲今天表示，美國新一波全面性關稅措施「從根本上來說是錯誤的」，不過歐洲態度開放，願意進一步對話，以結束持續惡化的貿易戰。

法新社報導，蕭茲（Olaf Scholz）於記者會指出：「這是攻擊已在全球各地開創繁榮的貿易秩序，而貿易秩序基本上是美國努力的成果。」

美國總統川普昨天宣布將以國家為基礎課徵對等關稅，其他國家對美國徵多少稅，美國將回敬約一半的「折扣」關稅，包括分別對中國、歐盟、日本的進口商品課徵34%、20%及24%對等關稅，台灣的稅率則是32%。

美聯社報導，蕭茲在德國首都柏林表示，「整體全球經濟將因這些未經深思熟慮的決定而蒙受損害…美國政府正踏上一條最終只有輸家的道路」。

川普 德國 蕭茲 關稅

延伸閱讀

美新關稅措施 陳冲：自傷厲害 川普政府應是另有目的

【重磅快評】賴清德的失落：賣力抗中，卻被川普課高關稅

美祭對等關稅「大陸累計54%」 瑞銀：中國經濟成長率可能減半

川普鐵了心的拉全世界一起大跌！孫太：看起來之後又有便宜價了

相關新聞

比最糟推演情境還糟！川普「解放日」關稅震驚全球市場

美國總統川普2日揭曉最新關稅措施，不僅對所有賣到美國市場的進口貨課徵10%的關稅，還瞄準對美貿易出超大國加徵「對等關稅」...

川普新關稅重創這5國！中國、越南皆入列 最重課50%原因曝

美國是僅次於中國的世界第二大貿易國，同時也是最大進口國。白宮2日宣布對180多個國家與地區的銷美商品課徵10%基準關稅，...

川普關稅公式掛羊頭賣狗肉！說好比照他國關稅 結果全看貿易逆差

川普政府主要根據其貿易逆差計算出一系列新關稅，彭博資訊評論，與他先前說要比照其他國家關稅稅率和貿易壁壘的承諾，背道而馳。

川普宣布「解放日」關稅 美媒：20年來第3次全球衰退迫在眉睫

Axios 3日指出，需要一場真正巨大的衝擊，才會將整個全球經濟推入衰退，二戰後發生了2次這樣的事件，分別是2008-2...

川普對等關稅震撼全球...台灣遭32%重稅衝擊！185國名單一次看

美國總統川普今3日宣布將對全球180多個國家與地區之銷美產品課徵關稅，其中還有約60個國家被訂定高額關稅稅率。此一關稅政策預計將於台灣4月5日12時（美國時間4月5日0時）開徵，而針對60個特定國家所徵收的「對等關稅」，則預期將在台灣4月9日12時（美國時間4月9日0時）開徵。

美對星課關稅10% 新加坡副總理喊「令人遺憾」不報復原因曝光

美國總統川普宣布對新加坡實施10%對等關稅。新加坡副總理顏金勇今天表示遺憾，他指出，不會採取報復性關稅，「這樣做會推高進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。