美對星課關稅10% 新加坡副總理喊「令人遺憾」不報復原因曝光

美國總統川普宣布對新加坡實施10%對等關稅。新加坡副總理顏金勇今天表示遺憾，他指出，不會採取報復性關稅，「這樣做會推高進口商品成本，最終由企業與消費者買單」；新加坡將透過與美方多層次接觸，釐清對新加坡出口的誤解或疑慮，並尋求建設性方式解決問題。

新加坡出口到美國的商品將面臨10%的對等關稅。新加坡副總理兼貿工部長顏金勇今天接受當地媒體訪問時表示，關稅措施對新加坡經濟的衝擊不容小覷，因為新加坡為高度開放的貿易樞紐，間接受到影響的程度可能超越表面所見。

顏金勇在聯合早報報導中表示，新美之間簽有自貿協定，美方仍將新加坡納入關稅範圍，令人遺憾，「新美自由貿易協定是我們雙邊關係的重要基礎，美國出口至新加坡的商品已享有20多年的零關稅待遇」。

他說，新加坡不會採取報復性關稅、不會啟動協定下的爭端解決機制，「這樣做會推高進口商品成本，最終由企業與消費者買單」。

媒體詢問是否會要求美方就違反自貿協定條款做出解釋，顏金勇表示，目前正收集更多訊息，不排除透過正式或非正式管道進行溝通。

他說，今天只是宣布的第一天，將保持開放心態，尋求更多了解與澄清的空間，並強調，新加坡將透過與美方多層次接觸與對話，釐清對新加坡出口的誤解或疑慮，並尋求建設性方式解決問題。

顏金勇指出，美國對新加坡的稅率設定是各國中最低的一級，但隨著更多國家採取報復性關稅，全球貿易爭端可能升級、進而恐引發全球貿易戰。這不僅會打擊供應鏈信心，也將拖累全球經濟成長。

新加坡與美國自由貿易協定自2004年生效以來，雙邊貿易額成長，美國對新加坡有貿易順差，新加坡是唯一與美國有貿易逆差的東協國家。