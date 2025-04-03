川普對等關稅比預期嚴苛 安本：台陸韓重災區「去風險」將加劇
美國總統川普2日公布對等關稅計畫細節，台灣將面臨32%稅率，中國大陸和南韓稅率分別是34%及25%。安本投資（Aberdeen Investments）指出，美國開徵新關稅後亞洲將首當其衝，台灣、中國大陸及南韓投資人可能進一步去風險。
安本投資東南亞多元資產投資主管Ray Sharma-Ong說：「川普公布的關稅高於市場大多數預期，我們預期金融市場出現『膝反射反應』，包括美元走貶，美國股市扭轉漲勢及投資人持續去風險。」
Ray Sharma-Ong指出，台灣、中國大陸和南韓等地區將是重災區，這些地區的投資人預料將進一步去風險，轉進美國公債、日圓及黃金等避險資產。美國方面，開徵對等關稅可能導致通膨短期升幅擴大，經濟成長受到的衝擊預料將大於預期。
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