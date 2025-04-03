快訊

盟友又變了？川普重課台灣32%對等關稅 BBC：可能助長「疑美論」

馬斯克大裁美國公務員 Fed是下一個？我央行說話了

川普對等關稅比預期嚴苛 安本：台陸韓重災區「去風險」將加劇

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
安本投資指出，美國開徵對等關稅，可能促使台灣、中國大陸及南韓投資人進一步去風險。路透
安本投資指出，美國開徵對等關稅，可能促使台灣、中國大陸及南韓投資人進一步去風險。路透

美國總統川普2日公布對等關稅計畫細節，台灣將面臨32%稅率，中國大陸和南韓稅率分別是34%及25%。安本投資（Aberdeen Investments）指出，美國開徵新關稅後亞洲將首當其衝，台灣、中國大陸及南韓投資人可能進一步去風險

安本投資東南亞多元資產投資主管Ray Sharma-Ong說：「川普公布的關稅高於市場大多數預期，我們預期金融市場出現『膝反射反應』，包括美元走貶，美國股市扭轉漲勢及投資人持續去風險。」

Ray Sharma-Ong指出，台灣、中國大陸和南韓等地區將是重災區，這些地區的投資人預料將進一步去風險，轉進美國公債、日圓及黃金等避險資產。美國方面，開徵對等關稅可能導致通膨短期升幅擴大，經濟成長受到的衝擊預料將大於預期。

川普 投資人 關稅 風險

延伸閱讀

川普稱日本米關稅高達700% 日農相「無法理解」：根本算不出來

川普重課台灣32%對等關稅 BBC：可能助長「疑美論」

諾貝爾得主克魯曼評川普「對等關稅」：基於不實指控、瘋狂至極！

影／川普對台課32%關稅 陳其邁：未反映台美貿易真實狀況

相關新聞

比最糟推演情境還糟！川普「解放日」關稅震驚全球市場

美國總統川普2日揭曉最新關稅措施，不僅對所有賣到美國市場的進口貨課徵10%的關稅，還瞄準對美貿易出超大國加徵「對等關稅」...

川普新關稅重創這5國！中國、越南皆入列 最重課50%原因曝

美國是僅次於中國的世界第二大貿易國，同時也是最大進口國。白宮2日宣布對180多個國家與地區的銷美商品課徵10%基準關稅，...

川普關稅公式掛羊頭賣狗肉！說好比照他國關稅 結果全看貿易逆差

川普政府主要根據其貿易逆差計算出一系列新關稅，彭博資訊評論，與他先前說要比照其他國家關稅稅率和貿易壁壘的承諾，背道而馳。

川普宣布「解放日」關稅 美媒：20年來第3次全球衰退迫在眉睫

Axios 3日指出，需要一場真正巨大的衝擊，才會將整個全球經濟推入衰退，二戰後發生了2次這樣的事件，分別是2008-2...

川普對等關稅震撼全球...台灣遭32%重稅衝擊！185國名單一次看

美國總統川普今3日宣布將對全球180多個國家與地區之銷美產品課徵關稅，其中還有約60個國家被訂定高額關稅稅率。此一關稅政策預計將於台灣4月5日12時（美國時間4月5日0時）開徵，而針對60個特定國家所徵收的「對等關稅」，則預期將在台灣4月9日12時（美國時間4月9日0時）開徵。

美對星課關稅10% 新加坡副總理喊「令人遺憾」不報復原因曝光

美國總統川普宣布對新加坡實施10%對等關稅。新加坡副總理顏金勇今天表示遺憾，他指出，不會採取報復性關稅，「這樣做會推高進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。