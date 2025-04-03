川普對日本汽車加徵25%關稅上路 衝擊日本經濟

美國川普政府對進口車加徵25%的措施於日本時間今天生效，這不僅會讓出口許多汽車及零組件到美國的日本汽車產業受到極大衝擊，各國如果採取對抗措施，貿易摩擦將更嚴重。

日本放送協會（NHK）、日本經濟新聞等報導，川普政府針對來自日本等所有國家及地區進口的汽車加徵25%關稅，於美東時間3日凌晨0時（台灣時間4月3日中午12時）生效。

以日本的情況來看，美國原本分別向轎車與小型卡車課徵2.5%與25%關稅，加徵關稅的措施今天起實施，疊加後的關稅攀升到27.5%與50%。此外，美國將向引擎、變速器、驅動裝置等重要汽車零件課25%關稅，最晚5月3日實施。

川普多次強調，廉價的汽車大量進入美國，導致美國國內的工廠和就業機會流到海外。這次上調關稅的措施將是永久措施。

汽車產業是支撐日本經濟的骨架，美國採取加徵進口關稅的措施，日本汽車產業可能受到嚴重影響。日本財務省（財政部）貿易統計顯示，2024年日本對美出口額為21兆2951億日圓，其中汽車占28.3%為最大宗。

美國上調關稅，日本汽車廠商擔憂在美國的銷售下滑，利益減少，將對經營造成不良影響。 此外，與汽車有關的零組件、材料等產業也將受到影響。包含中小企業在內，生產、設備投資、就業機會等將受影響。

日本證券公司SMBC日興證券估算，美國向日本車加徵25%關稅，若連同汽車以外的相關產業，日本企業收益最多會減少1兆7500億日圓（約新台幣3997億元）。

日本智庫「野村綜合研究所」經濟學家木內登英估算，「美國向日本汽車加徵25%關稅，導致汽車出口減少等情況，恐會讓日本國內生產毛額（GDP）下降約0.2%」。

木內在3月27日的報告中指出，「對日本而言，最不希望被課稅的就是汽車，汽車被加徵關稅，將導致日本國內的生產、就業機會縮減，產業空洞化」。

日本第一生命（壽險公司）旗下的智庫第一生命經濟研究所估算，25%的追加關稅如果轉嫁至新車售價，日本汽車在美國的販售價格平均上漲8.1%。結果將導致消費者購車意願降低，日本新車在美國的銷售量減少12.1%。如果日本車商無法將關稅轉嫁到車價上，就須要求零組件廠商配合，盡量降低成本。

川普的主張是藉由上調汽車的進口關稅，讓更多車廠留在美國，以增加就業機會。

但有看法指出，川普上調汽車進口關稅的作法也將導致美國的車商受到影響。因為能在美國境內自給自足完成汽車製造的車商很少，零組件大多仰賴進口。如果上調汽車零件關稅，美國車商的成本負擔將加重。