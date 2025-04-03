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對等關稅圍堵中國繞道出口 中美談判短期難達協議

中央社／ 台北3日電

根據對等關稅政策，美國將在現有基礎上對中國再加徵34%關稅，此舉無疑令中國外貿情勢更加嚴峻，此外對東南亞多國加徵關稅也將圍堵中國產品繞道出口至美國。分析指出，中美之間勢必要展開談判，但短期內恐難達成協議。

美國總統川普宣布對等關稅政策，中國因對美國課徵67%關稅，美國決定在現有基礎上加徵34%關稅。

香港經濟日報分析，關稅無疑將加劇中國外貿的嚴峻形勢。此外，美國對越南、柬埔寨等東協國家加徵高額關稅，也將對中國的「繞道出口」形成圍堵。

報導引述保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指出，這次的政策對越南、柬埔寨等東協國家加徵關稅，增加中國對這些國家出口的風險。東亞的供應鏈是垂直整合，中國出口的中間產品對這些國家的出口商非常關鍵，「接下來關鍵問題是美國和這些國家如何談判關稅」。

東方金誠首席宏觀分析師王青分析，考慮接到海外訂單到報關出口通常會有1到2個月的時間，對等關稅的影響可能要到6月左右才會顯現。

多數分析認為，接下來勢必展開關稅談判。不過中美之間短期恐很難達成協議。

另據第一財經報導，粵開證券首席經濟學家羅志恒分析，美國對中國加徵關稅，將直接衝擊中國對美國出口，並拖累中國總體出口和經濟成長。其他經濟體可能會以對中國加徵關稅等方式而配合美國政策遏制中國商品，並配合美國進行進口溯源調查，封堵中國商品借道流入美國，藉此換取美國對其關稅豁免，這勢必將進一步衝擊中國出口。

他說，新的關稅政策將直接提高非美地區的中國企業對美出口成本，影響中國企業在非美地區的生產經營，並藉由產業鏈影響中國對非美地區的中間產品和資本產品出口。

川普 關稅

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