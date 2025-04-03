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川普關稅恐釀經濟大地震 20年來第三次全球衰退迫在眉睫

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普關稅一旦落實，造成的經濟大地震足以讓全球陷入衰退。 路透
川普關稅一旦落實，造成的經濟大地震足以讓全球陷入衰退。 路透

美國Axios新聞網評論，川普的「解放日」對等關稅，如果落實且遭外國報復，造成的經濟大地震可能直逼2008年金融危機和2020年新冠疫情，足以讓全球經濟陷入衰退。

美國2024年進口3.3兆美元商品，算起來每戶約2.5萬美元。新關稅平均值若為29%，那麼美國進口商每年將支付大約1兆美元關稅，或每戶7,300美元。這種情況其實不會發生，而是會有許多商品將不再進口，造成短缺和漲價。

但如果美國進口大減，全球經濟將失去一個關鍵驅動力，尤其是對德國和中國大陸等依賴出口的國家而言。

對等關稅對中國進口商品課徵54%的稅率尤其具有懲罰性。中國出口大量高科技產品，例如iPhone，但也提供負擔得起的商品，給美國數百萬低收入戶。僅僅中國的關稅就可能導致美國貧窮人口顯著增加。

過去75年左右的全球化，創造出一個各經濟體相互依存的複雜網絡。「美國一打噴嚏，拉丁美洲就染肺炎」就是這個意思。

如果美國關稅導致主要貿易夥伴陷入衰退，那也將摧毀美國自己的出口：去年美國商品出口額為2.1兆美元，服務業出口額1.1兆美元。

惠譽經濟學家Olu Sonola周三撰寫報告說，川普關稅「改變全球經濟的遊戲規則。許多國家最終可能陷入衰退。」

附和的還有摩根大通分析師，他們在周三的一份報告裡寫道：「如果這些政策持續，可能會使美國和全球經濟今年陷入衰退。」

總結來說，3日宣布的關稅規模極其龐大，可能對全球經濟造成嚴重衝擊。然而，它們是否真的實施，還有待觀察。

川普 關稅

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