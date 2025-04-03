川普對等關稅 專家：美國家戶每年恐增逾16萬支出…重創中產階級

美國一名經濟學家告訴CNN，總統川普2日宣布的對等關稅政策，預計會使每個美國家庭每年增加5000美元（約台幣16萬6094元）支出，將重創美國工人和中產階級。

美國密西根大學經濟學教授沃爾弗斯（Justin Wolfers）表示，由於企業會將額外的關稅成本轉嫁給消費者，他也預期生活成本會上漲多達6%。他說：「商品價格上漲狀況很快會出現，最快會在明天出現。」

沃爾弗斯補充：「這尤其會傷害工人和中產階級美國人。我們將會很快看到這樣的痛苦開始發作。」

沃爾弗斯表示，在海外，貧窮國家如巴布亞紐幾內亞和斐濟將遭受「破壞性影響」，他還稱川普的關稅「邪惡」，「認為這些國家會對美國人造成威脅的想法很可笑。」

沃爾弗斯也說，有鑑於大多數工業化經濟體徵收低關稅，川普徵收的關稅本質是對等純屬「謬論」。他表示：「這個計畫將使美國成為全球關稅最重的工業化國家。」