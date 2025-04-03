英首相一早與企業會商 不排除任何對美行動選項

英國遭美國總統川普課徵10%基本對等關稅，英國首相施凱爾今天一早即與企業領袖會商，強調政府將持續推進與美國簽署雙邊經貿協議、為英國爭取利益，同時不排除任何行動選項。

這意味英國官方秉持既定立場，未完全排除必要時反制美方的可能性。施凱爾（Keir Starmer）強調，一如在安全防衛領域，在經貿領域，英國如今面臨的是「變動的世界」、進入「新時代」，而英國必須正面迎戰這樣的挑戰。

川普（Donald Trump）2日對各國家地區宣布「對等關稅」稅率，英國未遭重擊，僅遭徵10%基本稅率，較英國官方、產業界及專家原預期的約15%至25%要低。

不過，遭美方加徵關稅、以及川普關稅政策在全球引發的連鎖效應，依然對英國經濟和企業界造成壓力。趕在倫敦股市早上8時開盤前，施凱爾召集業界領袖研商，早上7時以前相關人士即陸續抵達首相府。商業暨貿易大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）上午也預計對國會發表聲明並接受質詢。

施凱爾開場致詞強調，英國政府決策只會以英國的國家利益為指導原則，且面對美方決策對英國和全球經濟造成的影響，「我們已做好準備」。

回應外界有聲音呼籲盡速反制美方，施凱爾指出，英國的強項之一就是「保持冷靜沉穩的能力」。在貿易戰中，沒有人是贏家，貿易戰也不符合英國國家利益。此外，英美雙邊貿易堪稱公平、平衡。

英國官方在2日以前即一再對美方和英國國內強調，英美有「公平」、「平衡」的貿易關係，美方因此缺乏對英方課徵高關稅的理由。英國政府也數次提到，2日以後仍將持續與美方協商簽署「經濟繁榮協議」（Economic Prosperity Deal），以利爭取關稅減免等「優惠」待遇。

施凱爾今天重申，英美持續進行相關協商，政府將奮力爭取最佳協議條件。不過，他也強調，政府只會在條件符合英國利益時，才會簽署協議。

施凱爾指出，英國有一系列工具可用以影響美方決策，政府也將持續與業界溝通討論，了解業界對政府各決策選項的評估。

施凱爾強調，政府將繼續秉持務實沉著的態度，並窮盡一切必要手段，捍衛英國的國家利益。