美關稅不利科技投資人 分析師：比預期最壞情況還糟
分析師表示，美國總統川普今天公布的最新關稅，對科技投資人來說，「比預期最壞情況還糟」。
「國會山莊報」（The Hill）報導，韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師表示，蘋果、輝達與其他晶片製造商等科技公司，可能特別受到美國對中國和台灣徵收高額新關稅的影響。美國政府宣布對中國徵收34%關稅，對台灣徵收32%。
分析師在今晚的報告中寫道：「由於擔憂需求破壞、供應鏈，以及特別是中國／台灣方面的關稅，科技股顯然會因這項宣布而承受重大壓力。」
分析師指出，蘋果大部分iPhone都在中國生產，輝達和其他晶片公司，又受到中國和台灣供應鏈極大的影響。
他們補充說：「目前白宮會說他們不尋求達成協議…但我們仍然相信會有重大談判，會在未來幾個月，與各個國家和公司談判，好因應這個新的關稅世界。」
白宮今天強調，關稅不是談判策略，而是促進國內製造業發展所必需。一位白宮高級官員表示：「我們非常注重落實這項關稅制度，這不是談判，而是國家緊急狀態。」
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