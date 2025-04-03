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比最糟推演情境還糟！川普「解放日」關稅震驚全球市場

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普2日宣布對所有賣到美國市場的進口貨課徵10%的關稅，並瞄準對美貿易出超大國加徵稅率不一的「對等關稅」。按商務部長魯特尼克（見圖）展示的這張表，中國大陸將被重課34%的稅率。歐新社
美國總統川普2日宣布對所有賣到美國市場的進口貨課徵10%的關稅，並瞄準對美貿易出超大國加徵稅率不一的「對等關稅」。按商務部長魯特尼克（見圖）展示的這張表，中國大陸將被重課34%的稅率。歐新社

美國總統川普2日揭曉最新關稅措施，不僅對所有賣到美國市場的進口貨課徵10%的關稅，還瞄準對美貿易出超大國加徵「對等關稅」，且稅率大幅高於預期，例如對中國大陸就重課34%。分析師形容川普「解放日」關稅「比最糟情境還要糟」。

川普表示，這些關稅，加上對所有進口車課徵的25%，都將在美東時間2日午夜過後生效。

受此重大利空衝擊，全球股市3日崩跌，美股期指和美元也大跳水。

川普2日首先宣布，將對所有進口貨一律徵收10%的關稅。由於此數比媒體原先估計上看20%的稅率低，市場原先反應相對平靜。但緊接著，商務部長魯特尼克遞給川普一幅巨大的表格，上面列出按國別將對美國貿易夥伴國徵收的「對等關稅」，市場氛圍旋即急轉直下，美股期指和美元大跌。

根據這張表格，美國將對中國大陸銷美產品課徵34%的關稅，對台灣產品徵收32%，另對進口自歐盟的產品課20%的稅率，對越南進口品更重課46%。

接受MarketWatch訪問時，Interactive Brokers首席市場策略師索斯尼克說：「當他（川普）說出『對等關稅』一詞時，期指原本還上漲大約三、四十點。因為對等關稅聽起來沒那麼糟。但實際見到數字--全面徵收10%，且許多個案的稅率遠高於此--就令人怵目驚心了。行情於是急轉直下。」

全球金融顧問公司deVere Group執行長葛林說：「今天對全球貿易是驚天動地的一天。川普炸掉了戰後促成美國和全球富庶的貿易體系，而且恣意貿然為之。」

Wedbush證券分析師艾夫斯認為，川普宣布的關稅「比最糟推演情境還要糟」。他說：「儘管許多細節仍有待釐清，投資人將在未來24小時檢視特定細節，但最令人驚愕的是中國的對等關稅稅率為34%、台灣被課32%是另一大意外，連歐盟也被課20%。」

KPMG首席經濟學家史旺克說，川普周三宣布的關稅實施後，將把美國關稅稅率推上20世紀初以來最高的水準。

不過，駿利亨德森基金經理人暨多元資產全球主管海特斯認為，還有一些模糊空間，例如這麼高的關稅稅率能持續實施多久，展望仍不明。他說：「按國別徵收的關稅稅率令人瞠目結舌，但看來也像是談判策略，那將導致市場在可見的未來持續忐忑不安。所幸，這意味今後還有大幅調降關稅的餘地，儘管10%的基本稅率不變。」

川普 關稅

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