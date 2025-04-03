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美對陸加徵34%對等關稅 陸：敦促美方糾正錯誤做法

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆。（路透）
大陸外交部發言人郭嘉昆。（路透）

美國總統川普2日宣布對等關稅政策，將對課徵大陸34%關稅。大陸外交部發言人郭嘉昆3日下午於例行記者會回應，敦促美方糾正錯誤做法，以平等、尊重、互惠的方式，同包括大陸在內的世界各國磋商解決貿易分歧。

財聯社報導，記者在大陸外交部例行記者會上詢問，美國東部時間4月2日，美方發布行政令，宣布對主要貿易夥伴加徵所謂「對等關稅」，對大陸加徵34%關稅，請問中方對此有何評論？

郭嘉昆表示，美方打著對等的幌子，對包括中國在內的多國輸美產品加徵關稅，嚴重違反世貿組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制。中方對此堅決反對，將採取必要措施堅定維護自身正當利益。

他最後表示，中方多次強調，貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。中方敦促美方糾正錯誤做法，以平等、尊重、互惠的方式，同包括中國在內的世界各國磋商解決貿易分歧。

彭博記者隨後追問，關於關稅的問題，發言人是否能更具體闡述，大陸是否計劃在9日生效之前，與美方就關稅問題進行談判。您是否認為，川普總統採取的最新行動是將大陸視為首要目標？中方是否認為這是大陸與其他經濟體，比如東盟或歐盟走近的機會？

郭嘉昆重申，貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。現在美方需要做的是糾正錯誤做法，以平等、尊重、互惠的方式，同包括中國在內的世界各國通過磋商解決經貿分歧。

郭稱，美國單方面加徵關稅違反世貿組織規則，損害的是各國人民的共同利益，也無助於解決美方自身的問題。大家看得很清楚，越來越多的國家反對美國加徵關稅等單邊霸凌行徑。

北京 川普 關稅

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