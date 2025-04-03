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川普關稅公式掛羊頭賣狗肉！說好比照他國關稅 結果全看貿易逆差

川普對等關稅之後 美國進口汽車25%關稅先正式生效

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
德國福斯汽車集團（Volkswagen）要出口到美國的汽車，正在載入貨船。 路透
德國福斯汽車集團（Volkswagen）要出口到美國的汽車，正在載入貨船。 路透

美國總統川普對進口汽車徵收25%關稅的措施，將在美東時間3日零時（台北時間今天中午 12:00）起正式生效，預期將大幅推升汽車業成本，擾亂供應鏈。

根據川普上周宣布的汽車關稅計畫，部分汽車零組件最晚也將在5月3日之前，被徵收25%關稅。彭博資訊指出，這些關稅可能導致在美國銷售的新車價格上漲數千美元，並為汽車業銷售造成衝擊。

川普周三（2日）還宣布全面性的對等關稅，表示美國將對所有進口商品徵收至少10%的對等關稅，另針對貿易逆差最大的60多個國家和地區，課徵更高稅率。雖然進口汽車和汽車零組件，不必再適用對等關稅，但汽車製造商已經受到不斷升級的貿易戰衝擊。

Bernstein分析師DanielRoeska在給客戶的報告中指出，「雖然汽車業可能逃過對等關稅這一劫，但我們仍然擔心汽車及零組件關稅將長期存在，並將帶來巨大的成本負擔」。

美國官員們表示，先前已針對加拿大和墨西哥與販毒和非法移民相關而實施的25%關稅，繼續維持。墨加兩國因而不在美國最新的對等關稅打擊範圍內。川普第一個任期內促成的美墨加協定所涵蓋的商品則是繼續豁免關稅。如果未來去除這個25%關稅，相關國家將會適用新的關稅方案。

汽車業高階主管數周來一直在遊說川普政府，希望降低貿易戰的影響。福特汽車、通用汽車和克萊斯勒母公司Stellantis NV近期均呼籲，將部分低成本汽車零組件排除適用關稅。

川普 關稅

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