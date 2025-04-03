快訊

批賴政府錯估情勢一再被當「局外人」 民眾黨：這段時間真的都在睡？

柯文哲出院了！眼神渙散坐輪椅送回北所 台北醫院曝術後狀況

川普對等關稅怎得出 紐約時報揭算法「超簡單」

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國總統川普今天宣布將對大約60個國家課對等關稅。紐約時報發現，川普對等關稅的算法，似乎就是拿美國與對方的貿易逆差除以對方向美國的出口總額，然後再除以2所得出。

川普公布對等關稅榜單，列出個別國家對美加諸關稅負擔（含貨幣操縱與貿易壁壘）後，對個別國家開徵「折扣對等關稅」，包括對主要貿易夥伴中國課34%、歐盟20%、越南46%、台灣32%、日本24%等，4月9日開徵。

紐時發現，這些對等關稅稅率似乎是把美國與對方的貿易逆差除以對方向美國的出口總額後再除以2。

以中國為例，川普政府認為中國對美國施加的關稅負擔達67%，從而課徵對折的34%關稅。

紐時指出，最先發現川普政府這套算法者，是金融作家索威基（James Surowiecki）在他的一篇X貼文裡點出。

在稍早與媒體的記者會時，白宮官員表示，這些數據是由經濟顧問委員會（CEA）根據完善方法所算得。官員還說，計算方式是基於美國與對方的貿易逆差源於「對方一切不公平貿易和舞弊行為加總」的概念。

白宮後來專門發文解釋算法，使用一些艱澀的數學符號與公式，但基本上大致就是基於美國的貿易逆差除以對方的出口額所得來。

前美國副助理貿易代表、現於智庫「新美國安全中心」（CNAS）主責能源與經濟領域的季爾克里斯（Emily Kilcrease）說：「要制定出非常精確的對等關稅稅率始終是一道艱難任務，鑒於他們似乎是想快速拿出東西，於是就弄出一個與政策目標相符的近似值。」

川普 關稅

延伸閱讀

美課台32%關稅 學者指台灣活路：爭取加入區域經濟整合

川普對台課徵32%關稅 盧秀燕：賴總統團隊應會有好因應

對台開徵32%關稅！指川普政策三大不合理 政院將向美方提出嚴正交涉

川普宣布課徵台灣32%關稅 羅智強：政府應積極溝通

相關新聞

川普對等關稅震撼全球...台灣遭32%重稅衝擊！185國名單一次看

美國總統川普今3日宣布將對全球180多個國家與地區之銷美產品課徵關稅，其中還有約60個國家被訂定高額關稅稅率。此一關稅政策預計將於台灣4月5日12時（美國時間4月5日0時）開徵，而針對60個特定國家所徵收的「對等關稅」，則預期將在台灣4月9日12時（美國時間4月9日0時）開徵。

川普對等關稅連「澳洲無人島」都不放過！澳總理嘆：沒有地方是安全的

美國總統川普2日宣布對等關稅政策，對185個國家和地區課徵至少10%至50%不等的關稅，其中甚至包括澳洲無人島，島上僅有...

川普對等關稅利大於弊？經濟學家示警：如投下核彈 衰退機率增至50%

美國總統川普2日於白宮宣布對等關稅政策，對185國課徵至少10%至50%不等的關稅，引發世界關注。經濟學家紛紛示警，直指...

川普新關稅重創這5國！中國、越南皆入列 最重課50%原因曝

美國是僅次於中國的世界第二大貿易國，同時也是最大進口國。白宮2日宣布對180多個國家與地區的銷美商品課徵10%基準關稅，...

川普關稅公式掛羊頭賣狗肉！說好比照他國關稅 結果全看貿易逆差

川普政府主要根據其貿易逆差計算出一系列新關稅，彭博資訊評論，與他先前說要比照其他國家關稅稅率和貿易壁壘的承諾，背道而馳。

批川普關稅 眾院少數黨領袖傑佛瑞斯：解放日是「衰退日」

國會眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)2日嚴厲批評川普總統和國會共和黨人，以促進經濟的名義損害經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。