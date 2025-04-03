川普對等關稅怎得出 紐約時報揭算法「超簡單」

美國總統川普今天宣布將對大約60個國家課對等關稅。紐約時報發現，川普對等關稅的算法，似乎就是拿美國與對方的貿易逆差除以對方向美國的出口總額，然後再除以2所得出。

川普公布對等關稅榜單，列出個別國家對美加諸關稅負擔（含貨幣操縱與貿易壁壘）後，對個別國家開徵「折扣對等關稅」，包括對主要貿易夥伴中國課34%、歐盟20%、越南46%、台灣32%、日本24%等，4月9日開徵。

紐時發現，這些對等關稅稅率似乎是把美國與對方的貿易逆差除以對方向美國的出口總額後再除以2。

以中國為例，川普政府認為中國對美國施加的關稅負擔達67%，從而課徵對折的34%關稅。

紐時指出，最先發現川普政府這套算法者，是金融作家索威基（James Surowiecki）在他的一篇X貼文裡點出。

在稍早與媒體的記者會時，白宮官員表示，這些數據是由經濟顧問委員會（CEA）根據完善方法所算得。官員還說，計算方式是基於美國與對方的貿易逆差源於「對方一切不公平貿易和舞弊行為加總」的概念。

白宮後來專門發文解釋算法，使用一些艱澀的數學符號與公式，但基本上大致就是基於美國的貿易逆差除以對方的出口額所得來。

前美國副助理貿易代表、現於智庫「新美國安全中心」（CNAS）主責能源與經濟領域的季爾克里斯（Emily Kilcrease）說：「要制定出非常精確的對等關稅稅率始終是一道艱難任務，鑒於他們似乎是想快速拿出東西，於是就弄出一個與政策目標相符的近似值。」